Quanto costa la valigia regalata a Stefano De Martino, il dettaglio di lusso del look da viaggio

Stefano De Martino, lo sappiamo bene, è sempre attento al look. Cura nei minimi dettagli il suo stile in tv e anche sui social centellina i post e le stories, condividendo solo ciò che contribuisce a costruire un certo tipo di immagine, ricercata e ben studiata. De Martino non è uno di quei personaggi celebri che condivide ogni singolo momento della vita privata, predilige post legati al lavoro e raramente pubblica foto che rivelano dettagli personali. Ora però, durante un viaggio, ha mostrato ai fan un accessorio molto particolare che gli è stato regalato, ovvero una valigia firmata Rimowa il cui valore raggiunge quasi 2mila euro.

La valigia Rimowa di Stefano De Martino

Nelle stories su Instagram Stefano De Martino ha pubblicato una foto in cui, al fianco delle sue New Balance, appare il profilo dall'alto di un trolley Rimowa in alluminio argentato, con manici neri e logo tono su tono. Ad accompagnare lo scatto il claim "Personal belongings" e un hashtag #giftedby, che solitamente si usa sui social per indicare che il prodotto mostrato nella foto è stato regalato dal brand in questione. Le valigie Rimowa sono un vero e proprio must tra gli accessori da viaggio di lusso. Un trolley modello Classic Cabin del brand costa circa 1250 euro, mentre le varianti più grandi arrivano a costare 1900 euro, fino a un massimo di 2850 per le valigie grandi con rivestimento in pelle.

Stefano De Martino sul palco dello spettacolo "Meglio Stasera" / Foto di @lorenzo.montanelli

Come mai De Martino ha pubblicato la foto con la valigia regalata? Il motivo probabilmente è da rintracciarsi nella volontà (di cui si parlava all'inizio) di costruire e mostrare un'immagine di un certo tipo, che si ricollega poi anche allo stile scelto per i programmi televisivi, in cui indossa sempre lo stesso look, con camicia bianca, pantaloni scuri e cravatta (spesso firmata Marinella). Un outfit scelto per creare lo standing si un giovane conduttore che sposa uno stile formale, ma lo rende più moderno con linee slim e contemporanee ed eliminando il capo formale per eccellenza, ovvero la giacca, ma mantenendo solo il dettaglio classico della cravatta.

Stefano De Martino sul palco di "Meglio Stasera"

La valigia Rimowa è perfetta come accessorio di lusso per completare il look da viaggio e per contribuire allo standing sobrio (ma cool) che De Martino ricerca in ogni singolo dettaglio del suo stile di vita: dai look televisivi agli arredamenti in casa, dalla barca sui cui trascorre i momenti di svago fino agli outfit casual. Il conduttore di Affari Tuoi non possiede un maxi yacht o un gommone nero di quelli che catturano l'attenzione, preferisce un gozzo in legno stile retrò, sobrio ed elegante. Nella sua casa non ci sono maxi lampadari e componenti barocche ma arredi di design, minimal e ricercati, come le sedie Cesca, disegnate da Marcel Breuer. Quando partecipa a eventi pubblici non cattura l'attenzione con look fuori dagli schemi ma sfila con eleganti completi total black o sale sul palco sfoggiando originali dettagli vintage (vedi le scarpe double color scelte per il debutto a teatro). Infine, quando viaggia le sue cose non le porta in giro in un comune bagaglio in nylon ma in un trolley d'acciaio griffato, minimal ma ben riconoscibile come oggetto di un certo valore.