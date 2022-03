La casa di Stefano De Martino: quanto costano le sedie di design Stefano De Martino è uno dei ballerini più famosi della tv italiana e negli ultimi anni ha riscosso enorme successo anche come conduttore televisivo. Nell’attesa di rivederlo in tv, scopriamo alcuni dettagli della sua casa di Milano.

Stefano de Martino nella sua casa su una sedia di design

Stefano De Martino conduce il programma "Stasera tutto è possibile", realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda il martedì su Rai 2. Il noto ballerino è stato una rivelazione alla conduzione televisiva già con il programma Bar Stella, da lui ideato, che ha avuto un enorme successo. E nell'attesa di rivederlo in tv, scopriamo alcuni dettagli della casa di Milano di Stefano De Martino.

Belen in casa di Stefano De Martino

Quali sono le sedie di design nella casa di Stefano de Martino

Stefano De Martino, nonostante sia originario di Torre Annunziata, vive da diversi anni a Milano dove ha casa. Non sono molte le immagini che il noto ballerino condivide sulla sua abitazione né sulla sua vita privata ed è attraverso alcuni post della sua ex moglie Belen Rodriguez che è stato possibile notare alcuni dettagli della dimora di De Martino.

Il tavolo da pranzo con le sedie di Marcel Breuer nella casa di Stefano De Martino

La casa di Stefano De Martino non è affollata di arredi né di complementi, il noto ballerino ha scelto con cura i complementi che arredano l'abitazione e non sono pochi gli iconici elementi di design. Attraverso alcune immagini condivise da Belen Rodriguez è stato possibile alcuni arredi da collezione della casa di Stefano de Martino.

La sedia Cesca di Marcel Breuer nella casa di Stefano De Martino

Da qualche tempo Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono fatti vedere assieme. La famosa showgirl di recente è stata a casa dell'ex marito, padre di suo figlio, dove ha trascorso un piacevole pranzo domenicale attorno ad una tavola imbandita. Le sedie nella sala da pranzo di Stefano De Martino sono un oggetto di design da intenditori. Si tratta della Sedia B32 che il designer Marcel Breuer progettò nel 1928 e ribattezzò poi Cesca in omaggio alla sua figlia adottiva.

Quanto costano le sedie di Stefano de Martino

La sedia di Marcel Breuer nella casa di Stefano De Martino si ispira ad un modello progettato prima da Mart Stam e che fu ripreso poi da Ludwig Mies van der Rohe. L'iconica sedia di Breuer è riconoscibile dalla sua struttura in tubi d'acciaio cromato e legno laccato incurvato che attualmente è prodotta da Thonet. Sono diversi i siti dove si può acquistare la sedia anche usata il cui valore può arrivare anche a circa 2.000 euro ma comprarla nuova costa l'una.