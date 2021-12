La casa di Stefano De Martino: opere d’arte, lampade di design e vista mozzafiato su Milano Tutto pronto per la prima puntata di Bar Stella, il nuovo programma di Stefano De Martino in onda su Rai2. Nell’attesa di vedere il suo debutto, scopriamo dove vive Stefano De Martino e com’è fatta la sua casa.

Stefano De Martino debutta stasera con Bar Stella su Rai2

C'è grande attesa per la prima puntata stasera di Bar Stella, il programma di Stefano De Martino in onda su Rai2 dal 28 dicembre 2021. Il Bar Stella è il locale fondato cento anni fa dal bisnonno di Stefano De Martino e che è stato ricostruito negli studi Rai di Napoli per intrattenere il pubblico con storie, canzoni, omaggi, scenette e chiacchiere proprio come in un bar dall'atmosfera familiare. Nell'attesa di vedere il suo debutto, scopriamo dove vive Stefano De Martino e com'è fatta la sua casa.

La casa di Stefano De Martino

Dove abita Stefano De Martino

Stefano De Martino è originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e non fa nulla per nascondere il suo forte legame con la città partenopea. Anche il programma Bar Stella di Stefano De Martino, in onda su Rai2 in seconda serata, è ambientato proprio nel bar che il bisnonno aveva fondato a Torre Annunziata centro anni fa. Il noto ballerino torna infatti spesso nella sua città natale. Per motivi di lavoro, tuttavia, Stefano De Martino da qualche anno ha anche una casa a Milano, in una zona centrale della città. L'appartamento risulta inondato di luce e con una bella vista sul capoluogo meneghino.

Stefano de Martino nella sua casa milanese

Com'è fatta la casa milanese di Stefano De Martino

Stefano De Martino vive in un appartamento milanese che si può scorgere in diverse foto e video pubblicate sui suoi social. La casa è caratterizzata da un grande salone con doppi divani scuri che donano alla stanza un'atmosfera rilassante. Un tavolino di design con riviste di moda e fotografia completano l'angolo salotto dove il ballerino ama rilassarsi. Il parquet caratterizza l'appartamento e contribuisce a creare un'atmosfera ancora più accogliente.

Stefano De Martino in occasione del suo trentaduesimo compleanno

Grande attenzione è stata data alle lampade di design nella casa di Stefano De Martino che ha scelto diversi pezzi iconici per arredare gli spazi come la lampada Taccia e la May Day, entrambe di Flos.

Stefano De Martino nella sua camera da letto

Nella camera da letto di Stefano De Martino risaltano i colori chiari che fanno emergere la grande opera d'arte alle sue spalle che decora l'intera stanza e offre carattere all'ambiente caratterizzato da pochi pezzi di design e una luce naturale che scalda.