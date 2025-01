Perché Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile indossa la sua solita cravatta

video suggerito

Questa sera parte una nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, al cui timone c'è ancora una volta Stefano De Martino. In quanti hanno notato che per il debutto è tornato a indossare sempre lo stesso look?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 28 gennaio 2025, ricomincia Stasera Tutto è Possibile, il game&comic show presentato da Stefano De Martino arrivato alla sua 11esima edizione che a partire da questa sera andrà in onda ogni martedì su Rai 2. Reduce dal successo di Affari Tuoi, il celebre programma dei pacchi in cui ha preso il posto di Amadeus, il conduttore è tornato alle "origini", preannunciando che l'unica regola della trasmissione sarà, come sempre, divertirsi. Come da tradizione, al suo fianco ci saranno alcuni rappresentati dello "storico" cast, da Biagio Izzo a Francesco Paolantoni, fino ad arrivare a Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, oltre agli ospiti speciali pronti a mettersi in gioco. Nella puntata di debutto a tema "On the road", ad esempio, sul palco saliranno Elisabetta Canalis, Max Giusti, Brenda Lodigiani, Peppe Iodice, Carlo Amleto. In quanti hanno notato che Stefano è tornato a indossare il suo capo preferito?

Il look per la prima puntata di Stasera tutto è possibile. Credits: Ansa per Rai

Look con cravatta per la prima puntata di Stasera Tutto è Possibile

Stefano De Martino è tornato al timone di Stasera Tutto è Possibile, il programma che ha segnato i suoi primi passi in Rai, preannunciando il successo degli gli ultimi anni. Per l'occasione ha "rispolverato" un look a cui è particolarmente legato e che di sicuro i fan riconosceranno fin dal primo sguardo. Per il debutto ha deciso infatti di "andare sul sicuro", sfoggiando un completo "testato" che sembra portargli fortuna. Così come sul palco di Affari Tuoi, anche a STEP ha abbinato un paio di pantaloni classici in blu scuro a una camicia bianca dal taglio slim portata con le maniche scorciate, completando il tutto solo con una cravatta sottile in tinta e un fermacravatta.

Gli ospiti della prima puntata Credits: Ansa per Rai

La divisa di Stefano De Martino ad Affari tuoi e a Stasera tutto è possibile

Non è la prima volta che Stefano De Martino si mostra in questa versione, anzi, già in passato ha più volte ribadito che il look con camicia e cravatta per lui è una vera e propria divisa, una scelta di stile ricercata ma allo stesso tempo non troppo pesante, capace di rivelare il suo animo elegante ma mettendo in risalto la muscolatura. Il completo, inoltre, gli ricorda anche un aneddoto originale di quando da giovanissimo fece il parcheggiatore abusivo: presentatosi a lavorare in questa versione, venne scambiato per il figlio del titolare del ristorante e non ottenne nessuna mancia. Da allora di tempo ne è passato ma Stefano sembra non avere alcuna intenzione di dimenticate le sue radici. Certo, ha lavorato molto sulla sua immagine, così da slegarsi dall'ex moglie Belén Rodriguez, ma ci tiene a mantenere intatta la passione per l'eleganza casual che da sempre lo contraddistingue.

