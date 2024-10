video suggerito

Stefano De Martino ieri e oggi, com’è cambiato il conduttore da Amici ad Affari Tuoi Stefano De Martino è il nuovo presentatore di Affari Tuoi ma in quanti ricordano i suoi esordi ad Amici? Oggi ha 35 anni ma quando ha debuttato in tv era giovanissimo: ecco le foto che mostrano la sua trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino è ormai uno dei conduttori più amati della tv italiana, dal settembre 2024 al timone di Affari Tuoi, lo show della pre-serata di Rai 1 in cui ha preso il posto di Amadeus. Ha 35 anni ma ha raggiunto il successo da giovanissimo: era il 2009 quando ha partecipato come ballerino ad Amici di Maria De Filippi e da allora non ha mai smesso di essere sotto i riflettori. Si è parlato molto di lui per la travagliata relazione con Belén Rodriguez, ex moglie e madre del figlio Santiago con quale però non ha più alcun rapporto sentimentale, ma negli anni è riuscito a guadagnarsi il suo posto nel mondo dello spettacolo. In quanti lo ricordano com'era da giovane quando ha esordito in tv?

Gli esordi di Stefano De Martino come concorrente di Amici

Ricordate il debutto in tv di Stefano De Martino? Era il 2010 quando ha calcato per la prima volta un palcoscenico, aveva 21 anni ed era tra i concorrenti della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, quella in cui ha vinto Emma Marrone, con la quale ha avuto una lunga storia d'amore prima di conoscere Belén Rodriguez. All'epoca aveva il viso sbarbato, neppure un tatuaggio sul corpo e qualche piccolo difetto ma, nonostante ciò, riusciva già a far impazzire tutte con il suo irresistibile fascino.

Stefano De Martino nel 2011

Lui stesso in un'intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.it ha ammesso di aver fatto qualche piccolo ritocco, primo tra tutti quello al naso, intervento non solo estetico ma anche funzionale, visto che se lo era spaccato. Negli anni successivi ha poi messo a posto i denti, ha pompato i muscoli con la palestra e ha ricoperto il corpo con decine di tatuaggi (molti dei quali però ha successivamente rimosso). Il risultato? Oggi appare completamente cambiato e viene considerato un vero e proprio sex symbol. Stefano oggi ha 35 anni, è molto più maturo e trendy ma non ha perso lo charme che lo ha sempre contraddistinto.

Leggi anche La passione di Stefano De Martino per il design: i dettagli più originali in casa del conduttore

Con Belén nel 2015

L'evoluzione di stile di Stefano De Martino

Stefano De Martino non è cambiato solo grazie ai ritocchi estetici che ha fatto nel corso degli anni, anche il suo stile si è evoluto, facendolo apparire trasformato. All'epoca di "Amici di Maria De Filippi" indossava solo tute e capi sportivi, così da poter ballare in tutta comodità, ma in più di un'occasione sul palcoscenico del talent show è apparso senza maglietta in boxer. Col passare del tempo ha rivoluzionato il suo stile, dicendo addio agli outfit casual e sporty per dare spazio alla formalità e all'eleganza senza tempo.

Stefano nel 2020

Le foto di Stefano De Martino oggi, il look ad Affari tuoi

Negli anni Stefano ha alternato completi eleganti con cravatta in coordinato ad outfit più moderni con camicia con le maniche scorciate e t-shirt tinta unica.

Stefano De Martino oggi

È però sul palco di Affari Tuoi che ha puntato tutto su un vero e proprio "power dress", una sorta di moderna "divisa" con camicia e cravatta (ma senza giacca) che non cambia mai, così da risultare riconoscibile al pubblico.

Stefano De Martino oggi

Cosa indossa, invece, nella vita quotidiana? Lascia spazio alla comodità ma senza rinunciare ai trend del momento, spaziando tra camicie di jeans, pantaloni di lino, giacche di pelle, camicie a quadri e berretti. Insomma, De Martino è un papà moderno, ha uno stile molto eclettico e segue sempre tutti i trend di stagione.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi