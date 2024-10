Qual è il dettaglio griffato che non manca mai nel look di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Alla guida di Affari Tuoi, uno dei programmi più amati del palinsesto Rai, è arrivato da qualche settimana un nuovo conduttore. Stefano De Martino ha cominciato la nuova avventura al timone del gioco, prendendo il posto di Amadeus (passato a NOVE). L'ex ballerino di Amici si era già distinto a Stasera tutto è possibile, su Rai2, mettendo in luce le sue doti: è spigliato, carismatico, il suo sorriso accomodante piace perché esprime naturalezza e semplicità. La Rai ha deciso di scommettere su di lui, puntando su un volto giovane per guardare al futuro dell'emittente. Affari Tuoi è un banco di prova importante e Stefano De Martino se la sta cavando bene: ha i consensi del pubblico e ha parlato bene di lui anche Paolo Bonolis, che addirittura lo vede come suo possibile erede ad Avanti un altro.

Lo stile di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Il conduttore sta portando avanti la scelta stilistica che si era già imposta a Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino quando veste i panni del conduttore ha una sorta di "divisa" che resta costante, quella in cui si sente a suo agio, quella che lo rappresenta e che al pubblico piace. Piace perché gli dona da un lato credibilità e autorevolezza, mantenendo la formalità della figura di conduttore, ma dall'altro ha dei tratti più casual e sobri, perfetti per un ragazzo giovane e trendy come lui. In ogni puntata abbina camicia bianca aderente (che valorizza il fisico asciutto) con maniche arrotolate, pantaloni scuri, cravatta. Niente giacca per lui, proprio per un look ricercato ma non troppo "appesantito".

Il dettaglio nel look

Il dettaglio stiloso che non manca mai nell'outfit da conduttore di Stefano De Martino, è l'orologio. È sempre al suo polso sinistro, puntata dopo puntata. È quel tocco che aggiunge raffinatezza e ricercatezza al look, ma con molta discrezione. Sembrerebbe un gioiello firmato Cartier. Potrebbe essere il modello Santos con cassa in acciaio e cinturino scuro in pelle di alligatore. Sul sito ufficiale del noto brand è disponibile in tre versioni, il cui prezzo cresce a seconda delle dimensioni: si va dai 4300 euro del modello piccolo ai 6850 euro del modello XL.

