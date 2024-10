Quanto costa l’orologio che Stefano De Martino indossa sempre ad Affari tuoi

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Stefano De Martino

Non è facile subentrare a un conduttore amatissimo in un programma di punta: ma Stefano De Martino ha accettato la sfida ed è al timone di Affari tuoi, dopo Amadeus (passato nel frattempo su NOVE). La Rai ha deciso di scommettere sull'ex ballerino di Amici, affidandogli questo progetto importante, che lui sta portando avanti con grande professionalità e umiltà. Sono queste le doti che lo hanno reso un volto amatissimo dal pubblico televisivo: è spigliato, carismatico, non costruito, si pone con semplicità e naturalezza. L'esperienza a Stasera tutto è possibile è stata fondamentale, gli ha permesso di mettere in luce le sue doti e di continuare a crescere, arrivando a questo banco di prova decisivo per la sua carriera. Per ora ha riscosso grande successo, non solo tra i telespettatori: hanno parlato bene anche i colleghi. Paolo Bonolis vede in lui addirittura un possibile erede per Avanti un Altro.

La "divisa" di Stefano De Martino ad Affari tuoi

In trasmissione Stefano De Martino ama sfoggiare un abbigliamento casual, ciò che lo fa sentire a proprio agio, che gli permette di muoversi con naturalezza ed essere se stesso il più possibile. La sua "divisa" da conduttore non è mutata, è la stessa dei tempi di Stasera tutto è possibile. Predilige una formula capace di dargli il giusto tono formale da conduttore, autorevole ed elegante, ma smorzato e reso più sobrio, più giovanile e trendy: il suo abbinamento must have prevede camicia bianca aderente (che valorizza il fisico asciutto) rigorosamente con maniche arrotolate, pantaloni scuri, cravatta. Volutamente tende ad eliminare la giacca (il dettaglio di stile preferito di Amadeus), proprio per alleggerire l'outfit.

Quanto costa il dettaglio griffato

Puntata dopo puntata, c'è un dettaglio ricorrente nei look di Stefano De Martino ad Affari tuoi. L'unico accessorio prezioso del look è l'orologio, il gioiello che non manca mai quando è in trasmissione, che dà all'outfit il giusto tocco discreto di raffinatezza, rendendolo più ricercato ma senza esagerare. Lo porta al polso sinistro. Potrebbe essere un orologio di Cartier, nello specifico il modello Santos con cassa in acciaio e cinturino scuro in pelle di alligatore. Sul sito ufficiale del noto brand è disponibile in tre versioni, con prezzo variabile a seconda delle dimensioni: 4300 euro quello piccolo, 6850 euro il modello grande.

Orologio Cartier