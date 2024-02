Stefano De Martino rinnova casa: i nuovi arredi in camera da letto, salotto e cucina Stefano De Martino ha rinnovato l’arredamento della sua casa milanese. Un divano di velluto, un letto con maxi testiera e una cucina metallica: ecco le foto degli interni dell’abitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Stefano De Martino è stato spesso al centro del gossip a causa del matrimonio finito con Belén Rodriguez, basti pensare al fatto che proprio qualche mese fa i presunti tradimenti di cui è stato accusato dalla conduttrice hanno alzato un polverone. Ad oggi, però, preferisce mantenere una certa privacy su tutta la sua vita privata, vuole far parlare di sé solo per il suo talento e non per le sue scelte sentimentali. Sui social è molto attivo ma di solito dà spazio solo ai successi raggiunti e agli impegni professionali. Di recente, però, ha fatto una piccola eccezione e ha rivelato gli interni della sua casa milanese con alcune stanze appena ristrutturate.

Chi ha aiutato Stefano De Martino a cambiare arredamento

Originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, Stefano De Martino si è trasferito stabilmente a Milano da quando ha cominciato a lavorare in tv. Certo, torna spesso nella sua terra natale (dove ha preso in fitto una maxi villa a Marechiaro), ma preferisce vivere nel capoluogo lombardo, così da poter vedere anche il figlio Santiago ogni volta che vuole. Già in passato aveva spesso mostrato la sua abitazione su Instagram ma di recente i fan hanno notato qualche piccolo cambiamento nell'arredamento. Il conduttore si è affidato a due suoi amici per la ristrutturazione, l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine, che hanno ideato per lui un ambienti minimal ma allo stesso tempo glamour.

Il salotto di Stefano De Martino

Quanto costa il divano di velluto di Stefano De Martino

Stefano ha rivelato i piccoli cambiamenti di interior design fatti nella sua casa milanese a partire dal salotto. Si tratta di un ambiente dalle pareti candide con decorazioni barocche in tinta sia sul soffitto che sopra le porte, a cui ha aggiunto un tocco di brio con arredi colorati, dal grande divano in velluto viola di Biosofa (prezzo circa 10.000 euro) al tavolo di pietra con le sedie in vimini, fino ad arrivare al pianoforte e al tappeto bianco dai dettagli blu notte. Sulle pareti ci sono alcuni quadri astratti arricchiti da cornici maxi e gold (gli stessi che fino a qualche mese fa aveva sopra la spalliera del letto ma che ora ha deciso di usare per valorizzare il soggiorno.

La camera da letto

La camera da letto minimal

Per quanto riguarda la camera da letto, il conduttore ha detto addio alla struttura color panna mostrata in passato, ora ha puntato sul velluto blu scuro. La testiera è molto alta e la biancheria usata è in tinta con il resto della camera, ovvero un mix di bianco e blu. Al posto delle classiche persiane ha voluto una veneziana total black regolabile dall'interno, le pareti sono candide e sul pavimento c'è un parquet. L'arredamento è estremamente minimal, dalle lampade da parete a luce calda ai comodini snelli, fino ad arrivare alla sedia in stile regista per poggiare gli abiti a fine giornata.

La cucina

La cucina con penisola e sgabelli in acciaio

L'ultima foto è dedicata alla cucina: una struttura grigia con finiture in acciaio, caratterizzata da una piccola penisola attaccata al bancone. Gli sgabelli sono coordinati in acciaio, mentre alcuni degli accessori da cucina sono a contrasto in total gold. A spiccare, inoltre, è un tostapane Smeg che ha aggiunto un tocco vintage all'arredamento. Accanto alla porta in stile barocco (che potrebbe essere anche una dispensa) c'è un portabottiglie alto e metallico su cui ha posizionato alcuni vini pregiati. Insomma, la casa milanese di Stefano De Martino è curata nei minimi dettagli e di certo darà moltissime ispirazioni a tutti coloro che amano il mondo del design.