Belén Rodriguez cambia look: il nuovo taglio in vista del Natale è con la frangia Dopo il piccolo Santiago, anche mamma Belén Rodriguez ha cambiato hair look. La showgirl argentina è tornata alla frangia.

In casa di Belén Rodriguez ci si sta preparando al Natale anche a colpi di cambi di look. Il primo è stato Santiago, il primogenito della showgirl e Stefano Di Martino: ha chiesto alla mamma di dare un tocco di colore ai suoi capelli castani e si è fatto tingere il ciuffo di un acceso colore fucsia. Il nuovo look sembra sia piaciuto alla showgirl, che nelle Instagram Stories ha condiviso coi follower il colpo di testa del bimbo. E forse proprio da lui ha preso l'ispirazione per fare anche lei un salto dal parrucchiere per dare una rinfrescata alla chioma e vedersi diversa.

Il Natale di Belén Rodriguez

Come trascorrerà la showgirl argentina le imminenti festività natalizie? Saranno sicuramente all'insegna della famiglia, coi due figli Santiago e Luna Marì. Tutti si chiedono se il compagno Antonino Spinalbese sarà presente. La coppia sembra stia vivendo un momento di crisi, da tempo non si vedono assieme, sia sui social che in pubblico. Questo ha alimentato le voci secondo cui la loro storia sarebbe giunta al capolinea. Belén in queste settimane si è fatta vedere solo coi figli, facendo risaltare ancora di più l'assenza di Spinalbese, in quel quadro familiare che sembrava si fosse invece consolidato. Nessuna traccia di lui neppure durante la fase dell'allestimento degli addobbi natalizi in casa. La 37enne ha scelto un maxi albero decorato di rosso e ha posizionato dei cuscini tartan personalizzati accanto al caminetto elettrico: uno con la B, uno col nome Santiago e l'altro con quello di Luna Marì.

Cambio look con frangia per Belén Rodriguez

Belén Rodriguez non ha mai stravolto radicalmente la propria immagine. Alcuni anni fa aveva optato per un taglio che le arrivava fino alle spalle, un carré leggermente scalato anteriormente perfetto per l'estate. Ma sono i capelli lunghi il suo must, spesso resi ancora più lunghi a colpi di extension, portati lisci o leggermente mossi. Il colore di base è sempre rimasto un caldo castano, a volte arricchito con sfumature più chiare su punte e lunghezze, dal caramello al biondo, per dare un tocco di luce con effetto degradé. Anche lei si è fatta conquistare dalla frangia in passato. Era stato proprio Antonino Spinalbese a fargliela a febbraio scorso, ‘imitando' la frangetta a tendina della sorella Cecilia. E proprio alla frangia è tornata anche stavolta, una frangia asimmetrica e sbarazzina, ma stavolta sembra proprio non sia opera di Spinalbese.