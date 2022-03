Belén Rodriguez porta la primavera a Le Iene: addio al nero, ora veste d’arancio (con maxi spacco) Belén Rodriguez è la nuova conduttrice de le Iene, assieme a Teo Mammucari. La showgirl sta sfoggiando look decisi e sexy, ma dopo una serie di puntate in total black, ha puntato sul colore, anticipando la primavera.

A cura di Giusy Dente

Instagram @redazioneleiene

Messo da parte il periodo comprensibilmente difficile della rottura con Antonino Spinalbese, nella vita di Belén Rodriguez ora sembra che sia tornato il sereno. Dal punto di vista sentimentale si è riavvicinata all'ex marito Stefano De Martino: tutti sono convinti che siano di nuovo una coppia, ma i due non hanno confermato né smentito. Hanno trascorso insieme il weekend in montagna e sono ricomparse le fedi sulle mani di entrambi. I segnali del ritorno di fiamma, insomma, ci sono tutti. Anche sul lavoro procede tutto a gonfie vele. La showgirl argentina è approdata alla conduzione de Le Iene, affiancando Teo Mammucari e non potrebbe esserne più entusiasta. "Prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace" ha detto ai telespettatori la sera del debutto, felice di questa nuova esperienza che è per lei il coronamento di un sogno. Puntata dopo puntata sta dando il meglio di sé, anche in quanto a look.

Belén in total black a Le Iene

Fino a questo momento, Belén ha puntato sempre su outfit in total black a Le Iene, look audaci e seducenti, da dark lady. Puntata dopo puntata, ha sfoggiato le creazioni di uno stilista che ama particolarmente: David Koma. Nella prima puntata aveva scelto un completo stringato (col famoso tatuaggio della farfallina appena appena in vista). Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: era lo stesso completo indossato da Jennifer Lopez agli Mtv VMA’s 2021.

Instagram @redazioneleiene

Dopo l'abbinamento minigonna-crop top è stata la volta di del completo composto da corsetto e gonna longuette con maxi spacco, sempre firmato David Koma. Pantaloni di pelle a zampa e vita bassa con top a maniche lunghe per la puntata numero 3, seguito da un look di pelle in quella della scorsa settimana.

in foto: il look di Belén Rodriguez

Belén veste colorata a Le Iene

Per la quinta puntata, Belén ha portato a Le Iene una ventata di colore, anticipando la primavera con un completo color corallo. Si tratta nuovamente di una creazione David Koma. Il top di raso a portafoglio presenta un motivo floreale in cristallo sul davanti e si chiude con lacci che si avvolgono sulla schiena. Sul sito del brand costa 1190 euro.

Instagram @redazioneleiene

La gonna abbinata, morbida e leggermente drappeggiata, presenta un maxi spacco sulla gamba sinistra e riprende il motivo floreale scintillante sul lato destro. Costa 953 euro. I sandali sono di Giuseppe Zanotti: modello in pelle specchiata argento, con tacco alto a stiletto e sottili listini scintillanti, decorati con cristalli. Costano 895 euro. A completare il tutto, gioielli Salvini. Con questo look la showgirl ha portato la primavera sul palco de Le Iene.