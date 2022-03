Stefano De Martino va in montagna con Belén e cambia look: senza barba è irriconoscibile Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono di nuovo una coppia? I due hanno trascorso insieme qualche giorno a Courmayeur e l’ex ballerino ha sfoggiato un nuovo look: per la prima volta senza barba.

in foto: Stefano e Belén a Courmayeur. Fonte: Chi

Prosegue il successo di Tutto è possibile, il programma che vede Stefano De Martino nei panni sempre più consolidati di conduttore. La puntata di ieri sera ha conquistato l'8,9% di share, con un totale di 1.606.000 spettatori. Per l'ex ballerino questo è un momento cruciale, non solo lavorativamente parlando. Dal punto di vista professionale ha raccolto la sfida della terza conduzione consecutiva del programma di Rai 2 e anche nel privato ci sono delle novità. Sarà questo il motivo del suo nuovo look?

Stefano De Martino insieme a Belén Rodriguez

Le voci del ritorno di fiamma si rincorrono insistentemente da settimane, ma dai due diretti interessati non c'è stata alcuna conferma ufficiale: non ancora. Belén Rodriguez ha archiviato la relazione con Antonino Spinalbese e nelle stesse settimane è apparsa sempre più vicina all'ex marito Stefano De Martino. L'ennesima paparazzata arriva da Courmayeur, dove il settimanale Chi li ha fotografati, sorridenti e molto complici. Impossibile non notare un dettaglio: sono riapparse le fedi nuziali alle dita di entrambi. Per tutta risposta, anche Antonino Spinalbese ha messo un anello all'anulare sinistro, ma col nome di Luna Marì, dimostrando di aver definitivamente detto addio alla showgirl argentina e di volersi dedicare solo a sua figlia.

Instagram @stefanodemartino

Il nuovo look di Stefano De Martino

Durante la vacanza in montagna con Belén Rodriguez, Stefano De Martino ha stupito tutti con un nuovo look che lo ha reso quasi irriconoscibile! Strano come basti così poco per stravolgere del tutto l'aspetto di una persona. Nel caso del conduttore è bastato tagliare via la barba ed ecco che sembra un uomo del tutto diverso. Tra i commenti della foto condivisa su Instagram tanti ironizzano "Non è lui", "Gli hanno rubato il profilo", "Sembri un'altra persona". E in effetti così non lo avevamo mai visto prima. L'ex ballerino di Amici è sempre stato fedele alla barba negli ultimi anni, anche se in passato ha sperimentato i baffi, che gli davano un'aria molto più matura. Viceversa, senza barba sembra un ragazzino!