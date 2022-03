Antonino Spinalbese: con Belén è finita, l’anello è una dichiarazione d’amore per la figlia Luna Marì Antonino Spinalbese ha inciso su un anello il nome della figlia avuta con Belén Rodriguez, Luna Marì. Anche se con la showgirl è finita, ciò che non finirà mai è l’amore per la sua bambina.

Tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese è ufficialmente finita. La showgirl argentina ci ha messo un po' a confermare le insistenti voci di chi già da tempo affermava che la relazione era giunta al capolinea. E in effetti i segnali erano diversi, a cominciare dall'assenza sui rispettivi social, dove di solito erano invece sempre insieme. Nonostante le loro vite abbiano preso strade diverse c'è qualcosa che li legherà per sempre: la figlia Luna Marì.

La storia d'amore tra Belén e Antonino

Il ritorno di fiamma tra Belén e Stefano De Martino non è stato ufficializzato dai diretti interessati, benché tutti ne siano convinti, visto il tanto tempo che stanno trascorrendo insieme. La showgirl argentina stavolta vuole forse andarci davvero coi piedi di piombo, visti i tanti terremoti sentimentali dell'ultimo periodo. La scorsa estate col ballerino era finita e lei, nel corso delle vacanze da single, si era avvicinata ad Antonino Spinalbese. La relazione tra i due è stata inaspettata ed è cresciuta a passo svelto, portandoli a diventare in breve tempo genitori. La seconda gravidanza della showgirl è stata molto criticata proprio per questo. Tanti haters hanno avuto da ridere: per la differenza d'età tra i due (11 anni in più per lei), per il fatto di essersi messi insieme a distanza di poco tempo dall'addio a De Martino, per l'arrivo di quel figlio a inizio relazione. La storia d'amore è finita dopo circa un anno, ma ha portato alla nascita di una nuova vita. Spinalbese è diventato papà per la prima volta l'11 luglio 2021, quando Belén ha dato alla luce Luna Marì.

Antonino Spinalbese innamorato di Luna Marì

Antonino Spinalbese ama fare il papà. Su Instagram si descrive proprio con queste parole: "Papà di Luna Marì", come se fosse proprio questa la sua vera essenza. La paternità gli ha certo stravolto la vita e purtroppo la favola d'amore con Belén è finita molto presto. Ma ciò che è destinato a non finire mai, è proprio l'amore per la sua bambina. Sui social sono molte le foto assieme alla piccola, di cui ama prendersi cura. A lei rivolge sempre parole piene d'amore e il suo nome lo ha voluto anche imprimere su un oggetto prezioso.

Luna Marì è l'incisione sull'anello che Spinalbese porta all'anulare sinistro. Questo è il dito riservato tradizionalmente gli anelli di fidanzamento e alle fedi nuziali. Mettere il gioiello col nome della figlia proprio lì, indica una totale devozione nei suoi confronti: un gesto davvero romantico e dolce, che (guarda caso) arriva in contemporanea al ritorno della fede nuziale al dito di Belén…