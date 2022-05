Paola Turani incanta Cannes: è una principessa, col romantico abito rosa che lascia le spalle nude Dopo tre anni, Paola Turani è tornata a Cannes e lo ha fatto in grande stile, con un abito romantico che l’ha resa la principessa del red carpet.

A cura di Giusy Dente

Paola Turani in George Schakra indossa gioielli Messika

Paola Turani è tornata al Festival di Cannes: il suo ultimo red carpet alla prestigiosa kermesse cinematografica era stato il 21 maggio 2019. Ma da allora, un bel po' di cose sono cambiate! Sicuramente la novità più grande è che è diventata mamma: la modella ha coronato il suo sogno a ottobre 2021, quando ha messo al mondo Enea. Dopo una breve pausa, l'influencer è tornata agli impegni professionali quasi subito, portando con sé il bambino sui set fotografici e alle sfilate, proprio per dimostrare che lavoro e maternità possono convivere. Di recente l'abbiamo vista in prima fila alla sfilata di Ermanno Scervino della Milano Fashion Week ma anche al Coachella in California, dove è tornata dopo ben quattro anni. Ma il ritorno a Cannes è forse quello più emozionante di tutti.

Paola Turani sul red carpet di Cannes

Paola Turani al Festival di Cannes quest'anno ha preso parte alla proiezione di The Innocent (L'Innocente), il film di Louis Garrel non in concorso, ispirato a un episodio realmente accaduto nella vita del regista francese. A differenza del 2019, quando aveva preso parte alla kermesse con un abito viola dalla maxi scollatura a V ricoperto di paillettes, stavola la scelta è caduta su qualcosa di decisamente più romantico e principesco.

Paola Turani in George Schakra

Nelle Instagram Stories ha spiegato di essere rimasta colpita immediatamente dal vestito, appena visto nella stanza delle prove. "Quando l'ho provato ho detto: è lui! Non vedo l'ora di farvelo vedere" ha detto emozionata durante la sessione di make-up. E le aspettative non sono affatto state deluse. L'incantevole abito rosa è dello stilista libanese di alta moda George Schakra, un couturier di lunga esperienza specializzato in creazioni principesche dove dominano il tulle, l'organza, i ricami.

Paola Turani indossa Messika Gioielli

Quello di Paola Turani è un vestito con corpetto aderente leggermente drappeggiato, con maniche che cadono morbide sulle spalle, lasciando scoperto il décolleté. La gonna ampia e con maxi spacco sul davanti, presenta anche uno strascico nella parte posteriore. Lo ha abbinato a scarpe dello stesso colore: sono di Le Silla, il sandalo della linea Petal, con cinturino alla caviglia e tacco a stiletto che regge l’inconfondibile decorazione a forma di petalo.

Immancabili i gioielli. Sono di Messika e la collana di alta gioielleria è la stessa indossata anche da Sara Sampaio. Ha aggiunto anche dei piccoli orecchini a bottoncino e un anello. Make up naturale e capelli sciolti con riga al centro per Paola Turani, capace sempre di catalizzare l'attenzione con eleganza e naturalezza, senza mai far mancare dal suo viso un luminoso sorriso.