Paola Turani col tiralatte alle sfilate, Clizia Incorvaia allatta sul set: lavoro e maternità convivono Da Paola Turani, che si è fatta vedere col tiralatte durante la preparazione per un evento, a Clizia Incorvaia, che ha portato Gabriele su un set fotografico per allattarlo: maternità e lavoro possono convivere.

Alla Milano Fashion Week si respira aria di normalità: finalmente si è tornati alle sfilate in presenza, dopo due anni difficili, in cui la pandemia ha inevitabilmente ridefinito anche l'organizzazione degli eventi e la loro fruizione. La città si è affollata di celebrities e influencer provenienti da ogni parte del mondo, entusiasti di prender di nuovo parte alla manifestazione più glamour del settore: è atterrata in Italia anche Kim Kardashian, appositamente per la sfilata di Prada. Presenti anche tante modelle di fama internazionale: Gigi e Bella Hadid, Irina Shayk, Emily Ratajkowski hanno calcato le passerelle dei brand che hanno presentato le loro nuove collezioni. Per qualcuno non è stata solo la prima Fashion Week dopo due anni di pandemia: per Paola Turani, infatti, è stato anche il primo grande evento da mamma.

Paola Turani, mamma che lavora

La modella e influencer lo scorso ottobre ha dato alla luce il primogenito Enea. Lei e il marito Riccardo Serpellini attendevano questo momento da anni. Il bimbo, infatti, è arrivato del tutto a sorpresa proprio quando stavano per intraprendere il percorso della PMA (procreazione medico assistita): una gioia infinita. Sia la gravidanza che i mesi successivi al parto sono stati documentati passo passo sui social da Paola Turani.

Non si è tirata indietro anche di fronte ai tanti commenti sul suo corpo, un corpo che comprensibilmente è cambiato e che lei ama esattamente così com'è, anche ora che è più morbido nelle forme, meno spigoloso: "Mio figlio mi ha insegnato che non sono perfetta" ha detto a Fanpage.it qualche tempo fa.

Paola Turani col tiralatte alle sfilate

Dopo il parto la modella è subito tornata al lavoro e questo gesto le è valso alcune critiche che l'hanno fatta soffrire. I giudizi peggiori sono inaspettatamente arrivati proprio da altre donne, da cui invece si aspettava maggiore sostegno e comprensione. La sua scelta è stata dettata dalla consapevolezza di poter gestire sia il ruolo di mamma che quello di lavoratrice, certo con la fortuna di avere molto aiuto e molto sostegno. In questi mesi ha spesso portato Enea con sé sul set: ne ha frequentati diversi, in occasione di campagne pubblicitarie e shooting.

E anche nelle fasi di preparazione per gli eventi della MFW, non ha certo dimenticato i doveri di mamma. Nelle Instagram Stories si è fatta vedere in sala trucco, col tiralatte attaccato al seno. Se una mamma è felice e appagata lo è anche il suo bambino: non è certo il tempo impiegato per il lavoro che rende una madre negligente. Lo ha ribadito di recente anche Chiara Ferragni, ‘accusata' di trascorrere troppo tempo lontana dai figli tra eventi e sfilate. Essere madri non o (o non dovrebbe essere) un impedimento nella realizzazione personale e professionale, né un limite per il raggiungimento dei propri obiettivi o un freno alla carriera.

Clizia Incorvaia con Gabriele sul set

Clizia Incorvaia e il compagno Paolo Ciavarro hanno accolto in famiglia il piccolo Gabriele, nato il 19 febbraio. L'influencer ha testimoniato la sua gravidanza sui social passo dopo passo, esponendosi anche sulle critiche ricevute in merito alla sua età. Ha voluto difendere la scelta sua e delle altre donne che affrontano una gravidanza superati i 40 anni e lo ha fatto andando contro tutti i luoghi comuni, i tabù legati alla maternità in età ‘avanzata'. Si tratta di uno stigma antico, capace però di condizionare ancora molto le scelte di una donna.

E lo stesso vale per il bivio carriera-famiglia, come se ci si dovesse sentire realizzate solo su un fronte, la carriera professionale o la vita privata. Il lavoro, invece, può essere parte integrante della vita di una mamma, che non deve sentirsi costretta a scegliere per paura del giudizio della società. A pochi giorni dal parto anche Clizia Incorvaia è tornata sul set e ha portato con sé il suo bambino: tra un cambio d'abito e una sessione di make-up, lei e Gabriele sono pronti per la poppata.