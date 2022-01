Paola Turani mostra la nuova casa in costruzione: avrà una piscina in giardino e una sala cinema Paola Turani ha acquistato una enorme villa di lusso nel bergamasco la scorsa estate e ora è alle prese con i lavori di ristrutturazione. Come sarà la sua nuova casa? Ha dato qualche piccola anticipazione sui social: avrà una piscina all’aperto, una terrazza con panorama mozzafiato e una sala cinema.

A cura di Valeria Paglionico

Per Paola Turani gli ultimi mesi sono stati davvero travolgenti: è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo il piccolo Enea, il figlio nato dal matrimonio con Riccardo Serpella, e non potrebbe essere più felice, visto che la maternità è arrivata proprio quando i medici le dicevano di perdere le speranze a causa di alcuni problemi di fertilità. Dopo aver passato il Natale nella sua baita di montagna (per l'occasione trasformata in un mondo magico e fatato), per l'influencer è arrivato il momento di seguire i lavori di ristrutturazione della nuova casa. La famiglia si è allargata ed è proprio per questo che ha bisogno di una dimora più spaziosa. Paola ha fatto le cose in grande e sui social ha mostrato l'enorme villa in costruzione, anticipando alcuni dettagli architettonici e di design.

Il futuro terrazzo

Paola Turani andrà a vivere in una villa di lusso

Già qualche mese fa Paola Turani aveva annunciato sui social di aver acquistato una casa tutta sua, ovvero la villa di Vittorio Feltri sulle colline di Ponteranica, nella bergamasca, una dimora di lusso da 700 metri quadri che sorge sulla strada che porta al Castello della Moretta. Oggi è alle prese con i lavori di ristrutturazione e, considerando che l'intera struttura è ancora un rudere, probabilmente non potrà andarci a vivere prima della prossima estate. Nelle Stories, però, ha pensato bene di mostrare i lavori in corso, anticipando alcuni dettagli sugli interni. Certo, ci vuole un po' di fantasia per immaginare il risultato finale ma la Turani è certa che sarà tutto incantevole.

La futura zona wellness

La casa di Paola Turani con ascensore trasparente e vista mozzafiato

L'influencer ha cominciato dagli esterni: attualmente c'è solo terreno ma presto si darà vita a un enorme giardino con tanto di piscina esterna, dove organizzerà degli aperitivi con gli amici sullo sfondo di una meravigliosa vista sul tramonto.

La taverna/sala cinema

All'interno ci sarà un ascensore trasparente che collegherà i diversi piani: al piano terra ci saranno un open space con cucina e salotto, un terrazzo con tavolo e divanetti e una zona notte, al primo si darò spazio alla camera da letto matrimoniale e allala stanza del piccolo Enea. L'ultimo piano sarà quello dedicato agli svaghi: avrà una immensa cabina armadio, una biblioteca, una sauna e il bagno turco, la palestra, la sala cinema. A completare il tutto saranno delle enormi finestre con vista. Insomma, la quotidianità di Paola sta per cambiare in modo drastico e la cosa non potrebbe renderla più felice.