La nuova casa di Robbie Williams: una villa con piscina, sala giochi e campo da tennis Robbie Williams ha acquistato una nuova casa. Dopo aver venduto la precedente dimora a Drake, la pop star si è trasferita a Holmby Hills in una villa leggendaria.

A cura di Clara Salzano

La nuova villa di Robbie Williams

Robbie Williams da tempo era in cerca di una nuova residenza e finalmente l'ex Take That è riuscito a trovare casa a Holmby Hills, una delle zone più esclusive di Los Angeles (dove vive anche Rhianna). La pop star aveva venduto al cantante Drake la sua precedente abitazione a Beverly Hills per 50 milioni di dollari ed è riuscito ad acquistare la Faring Estate per 49,5 milioni di dollari. La villa si estende su un terreno di 2 acri e comprende otto camere da letto, undici bagni, sala giochi, piscina di acqua salata, un laghetto koi, un campo da tennis e molto altro ancora.

La piscina della Faring Estate di Robbie Williams

La nuova villa di Robbie Williams a Holmby Hills è conosciuta come Faring Estate, è stata progettata dal famoso architetto Oscar Shamamian negli anni '40 ed è considerata un monumento della storia di Los Angeles.

La sala da pranzo nella villa di Robbie Williams

Nella storica dimora oggi ci vive la pop star, diventata famosa come membro dei Take That, con la moglie Ayda Field e i loro quattro figli (Teddy di 9 anni, Charlie di 8, Coco di 3, e Beau di 2 anni ed un cane).

Il salone della villa di Robbie Williams

La Faring Estate si sviluppa su un terreno di 2 acri mentre la villa principale si estende su una superficie di 2.000 metri quadrati.

La camera da letto padronale di Robbie Williams

Gli interni sono caratterizzati da numerose stanze tra cui otto camere da letto, undici bagni, diversi salotti e sale da pranzo, una grande cucina, una monumentale scala a chiocciola all'ingresso che collega i due livelli della casa.

Il patio della casa di Robbie Williams

Al terzo piano della villa si trova la sala da giochi, c'è persino una cantina con degustazione dei vini, un bar oltre alle varie terrazze all'aperto.

All'interno del sito trovano spazio incredibili giardini, un cortile/garage per più di quindici auto, una piscina di acqua salata, un laghetto koi, un campo da tennis regolamentare, orti, roseti, una sauna e centro fitness, oltre due dependance per gli ospiti con più camere e completamente attrezzate.