In vendita la casa di Raffaella Carrà a Roma: l’appartamento da 420 mq con piscina e campi da tennis L’appartamento dove viveva Raffaella Carrà a Roma è in vendita. La casa con piscina, campi da tennis e terrazze è in trattativa riservata su uno dei principali siti immobiliari.

A cura di Clara Salzano

La casa dove viveva Raffaella Carrà è in un comprensorio nel quartiere Vigna Clara a Roma

Da quando Raffaella Carrà non c'è più, il famoso condominio di via Nemea 21, nell'esclusivo quartiere Vigna Clara-Vigna Stelluti a Roma, non è più lo stesso, secondo quanto raccontano alcune persone della zona. La casa dove viveva la mitica showgirl, venuta a mancare il 5 luglio 2021, adesso è in vendita.

Raffaella Carrà Trasmissione Rai Eurovision Song Contest

Nello stesso comprensorio composto da quindici palazzine di lusso, con piscina e campi da tennis, viveva anche Gianni Boncompagni, storico compagno di vita di Raffaella Carrà che, nell'appartamento di via Nemea 21, ha trascorso gran parte della sua vita. L'annuncio della vendita, apparso su uno dei principali siti immobiliari, mostra i dettagli dell'appartamento in trattativa riservata.

Il condominio di via Nemea dove viveva Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni

Il condominio di via Nemea dove viveva Raffaella Carrà

La casa dove viveva Raffaella Carrà a Roma si trova nel cuore di Roma Nord, non lontano dalla Chiesa di Santa Chiara, nel quartiere Vigna Clara. La zona è famosa per essere abitata da molti personaggi della tv italiana, da quando probabilmente Gianni Boncompagni ha acquistato qui la sua prima casa, proprio vicino a dove è andata poi ad abitare Raffaella Carrà.

Il comprensorio di lusso di via Nemea a Roma

Raffaella Carrà viveva in un appartamento di una delle quindici palazzine del comprensorio di lusso di via Nemea 21, a Roma. Il comprensorio, con portineria h24, è dotato di parco, piscina e campi da tennis. Non a casa in molti definiscono il quartiere di Vigna Clara come la "Hollywood" di Roma.

Il terrazzo della casa in vendita di Raffaella Carrà

La casa in vendita di Raffaella Carrà

Attraverso alcune immagini condivise sui social è stato possibile notare la corrispondenza tra una foto di Raffaella Carrà nella sua casa di Roma e le immagini dell'annuncio immobiliare dell'appartamento di via Nemea. L'abitazione proposta si sviluppa su una superficie di per 420 metri quadrati, più terrazzi e balconi e occupa l'intero piano, di una palazzina, con tre accessi indipendenti.

L'appartamento, di cui non si conosce il valore, comprende una grande zona giorno con salone di rappresentanza e vari salotti, oltre ad ampia cucina e sala da pranzo. C'è persino un ascensore interno che conduce un box adibito ad uso stireria e lavanderia.

Il salone di rappresentanza nella casa in vendita – Credit Remax

L'annuncio di vendita descrive l'appartamento con nove camere da letto e nove bagni, oltre i cinque vani con tre bagni della zona giorno. La camera da letto principale è una suite con bagno, vasca idromassaggio e sauna. C'è inoltre una sala trucco, tre camere per gli ospiti e una palestra. Gli interni sembrano essere rimasti identici rispetto a quando Raffaella Carrà ci viveva.