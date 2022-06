In vendita l’attico di lusso con piscina sul tetto dove abitavano Johnny Depp e Amber Heard Il processo Depp-Heard si è chiuso con la vittoria dell’attore. Dopo il verdetto l’attico che i due occupavano ai tempi del matrimonio è stato messo in vendita.

A cura di Giusy Dente

"I panni sporchi si lavano in famiglia" recita un modo di dire per suggerire di evitare intromissioni esterne ai diretti interessati, quando si tratta di risolvere liti e conflitti della coppia. Ovviamente non sempre è possibile, soprattutto se i diretti interessati hanno i nomi di Johnny Depp e Amber Heard e a maggior ragione se si sfocia in questioni che sono tutt’altro che bisticci di poco conto, ma reati veri e propri. Gli ex coniugi sono arrivati fino in tribunale: la fine della loro storia d’amore e il loro intero matrimonio sono stati discussi in aula, a colpi di accuse di violenze e recriminazioni. I panni sporchi sono stati lavati davanti ad avvocati e giornalisti, monopolizzando l’attenzione pubblica, che si è schierata dall’una o dall’altra parte. Il processo si è concluso pochi giorni fa, dopo settimane di battaglia legale, con la vittoria dell’attore e la condanna all'ex compagna del pagamento di 15 milioni di dollari per diffamazione. L’appartamento che la coppia ha condiviso durante il loro breve matrimonio (poco più di un anno) è ora in vendita e la Heard si è trasferita in California.

Quanto costa la casa di Johnny Depp e Amber Heard

Nei 15 mesi del loro burrascoso matrimonio, Johnny Depp e Amber Heard hanno vissuto in un lussuoso appartamento di Los Angeles, un attico nel centro della città. Nello stesso edificio (l’Eastern Columbia Building) la star di Pirati dei Caraibi possedeva anche altri quattro attici, tutti all'ultimo piano. Tutti e cinque sono stati messi in vendita dopo il divorzio, quotati per un totale di 12,78 milioni di dollari.

In seguito è stata anche apportata una sostanziale modifica: le cinque unità, tutte interconnesse tra loro in origine, sono state divise. Quello che effettivamente occupava la coppia vantava una vista mozzafiato sulla città e una piscina sul tetto. L'attico è stato rimesso sul mercato singolarmente pochi giorni fa, una volta concluso il processo, quotato per 1.765.000 dollari (più di 1.650.000 euro) secondo quanto riporta NYP, che ha appreso la notizia in anteprima.

"È solo un tempismo casuale", ha detto l'agente immobiliare (di Douglas Elliman) Ernie Carswell, circa l’ingresso sul mercato quasi immediatamente dopo la chiusura del processo per diffamazione. Sulla sua pagina Instagram ha così descritto l’attico: "Residenza a due piani con una camera da letto e due bagni. Con 1.780 piedi quadrati di spazio vitale, i soffitti alti elevano la presenza sorprendente dello spazio. Prima di proseguire al piano superiore per la suite principale, c'è un'accogliente e intima area lounge".

A proposito dell'edificio che accoglie l'attico e della sua ottimale posizione centrale ha spiegato: "Situato in posizione centrale sulla famosa Broadway, questa casa è circondata da ristoranti raffinati e negozi di design di fascia alta. Nel 2006, l’edificio iconico è stato convertito in condomini con una serie di servizi come una piscina di acqua salata sul tetto, un centro benessere, una sala fitness, una terrazza solarium, un giardino zen".