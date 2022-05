La casa di Amber Heard: dove vive l’attrice in California Amber Heard, attrice, attivista e modella statunitense, vive con la figlia a Yucca Valley, in California. Scopriamo com’è fatta la sua casa.

Amber Heard, ex Johnny Depp, nella sua casa

Tutto il mondo sta seguendo il processo di Johnny Depp contro Amber Heard per diffamazione

di cui verrà emessa la sentenza il 31 maggio 2022. Sono milioni le persone che si sono interessate del caso e hanno visualizzato il processo che è diventato un vero e proprio show mediatico su cui l'opinione pubblica è molto divisa. La maggior parte delle persone conosce infatti Johnny Depp come attore famoso ma ben poco sa della sua vita privata e ancor meno si hanno molte informazioni su Amber Heard. Nell'attesa di vedere gli sviluppi del processo, scopriamo dove abita la famosa attrice e com'è fatta la sua casa.

Amber Heard riflessa allo specchio del suo bagno

La casa di Amber Heard a Yucca Valley

Tutti conoscono Amber Heard come ex moglie di Johnny Depp e per il loro processo in corso. Tuttavia, l'ex moglie del noto attore, è anche lei un'attrice, attivista e modella statunitense, di origini inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche.

Amber Heard ha una figlia, Oonagh Paige Heard, avuta nel 2021 da madre surrogata e vive a Yucca Valley, in California, come ha dichiarato anche durante il processo. La casa si trova nella contea di San Bernardino, non lontano da Palm Springs, e si tratta di una comunità di appena 20.000 abitanti dove l'attrice statunitense si è ritirata dopo la fine del suo matrimonio con Depp.

la casa con giardino di Amber Heard

Com'è fatta la casa di Amber Heard

La nuova casa di Amber Heard è molto diversa rispetto all'abitazione di Los Angeles dove viveva con l'ex marito Johnny Depp. Il noto attore, quando erano sposati, possedeva infatti cinque attici in uno storico edificio Art Déco di Los Angeles di cui lui e Amber ne occupavano solo uno mentre negli altri vivevano alcuni loro amici e familiari come la sorella di Heard, Whitney.

Amber Heard con la figlia Oonagh Paige Heard

Le foto condivise da Amber Heard della sua nuova casa a Yucca Valley mostrano un'abitazione molto luminosa con alti soffitti, grandi vetrate e un intimo giardino a cui si accede dal salotto a doppia altezza.

Amber Heard pranza nella sua cucina

Il living è caratterizzato da una parete effetto cemento con camino integrato e una grande tv. La stanza è arredata con un soffice tappeto sul pavimento e pochi arredi. La cucina è uno degli ambienti preferiti dall'attrice statunitense che si mostra spesso ai fornelli e in altre situazioni di vita domestica.