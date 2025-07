Qual è la città italiana dove si vive meglio

video suggerito

Bologna

Lo studio "L'Italia e la sua reputazione – Le Città" condotto da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo e la società di ricerca Makno, ha realizzato una classifica delle città italiane dove si vive e si lavora meglio. Nell'elenco le piccole città si sono posizionate meglio di quelle grandi, penalizzate perché c'è difficoltà nel bilanciare in modo sano vita privata e lavoro. Viceversa, centri di minori dimensioni offrono una migliore qualità di vita, proprio perché permettono di dare spazio alla vita sociale e agli hobby, senza che questi aspetti vengano fagocitati dalla carriera e dai ritmi frenetici della vita professionale.

Quali sono le città con la migliore qualità della vita

La ricerca è stata realizzata per valutare in che misura le città italiane contribuiscono alla reputazione complessiva del Paese. Sono stati presi in esame diversi fattori reputazionali riconducibili a 5 macro aree: sicurezza, ambiente, infrastrutture, economia e vivacità sociale. Si è cercato insomma di bilanciare diversi aspetti, per avere un quadro complessivo abbastanza preciso che tenesse conto di tutto ciò che serve per giudicare la qualità della vita di un posto.

Milano

La ricerca ha fatto affidamento su dati provenienti da classifiche internazionali. In aggiunta è stata realizzata una survey online su un campione di 1.200 cittadini in dieci città italiane: Palermo, Bari, Bergamo, Genova, Roma, Napoli, Torino, Milano, Verona, Bologna. Proprio quest'ultima l'ha spuntata aggiudicandosi il titolo di città italiana dove si vive meglio con un valore di quasi 7 su una scala da 1 a 10. Qui si può trovare "l'equilibrio ideale tra qualità della vita e reputazione produttiva". Inoltre, come le altre città sul podio, si distingue per spazi verdi, trasporti efficienti e una buona pulizia urbana. Al secondo posto c'è Verona, seguita da Bergamo e Genova. Tutte sono state premiate soprattutto perché godono di un'ottima percezione di alta qualità della vita.

Genova

Milano è la città che offre maggiori possibilità di lavoro, ma è penalizzata dai costi elevati e da una percezione di scarsa vivibilità. Il capoluogo milanese è in regressione, anche perché risulta sempre meno attrattivo sul fronte culturale, della programmazione di eventi, dell'enograstronomia. Fanalino di coda: Palermo, Napoli, Bari e Roma. Qui al Sud gli aspetti più critici sono la poca percezione di sicurezza, i trasporti inefficienti, anche se queste criticità sono ricompensate sotto l'aspetto umano da buona accoglienza e buone relazioni sociali.