Qual è la migliore città del mondo, la classifica 2025: c'è solo un'italiana in top 100 L'Oxford Economics Global Cities Index ha classificato le 1000 città migliori del mondo del 2025. In totale ci sono 14 città italiane di cui una in top 100.

A cura di Giusy Dente

Manhattan, New York

Dovremmo trasferirci tutti a New York. Questa è la città migliore del mondo, secondo il rapporto Oxford Economics Global Cities Index. La classifica comprende ben 1.000 città, analizzate in base a diversi criteri. Lo studio prende in esame l'economia, la qualità della vita, l'ambiente, il capitale umano e la governance, così da capire quali siano quelle più vivibili, quelle che offrono di più ai cittadini. Nella lista del 2025, il primo posto spetta nuovamente a New York, descritta come la "capitale economica degli Stati Uniti e per molti versi, del mondo". Anche l'anno scorso era salita sul gradino più alto del podio.

La classifica delle migliori città del mondo

New York si conferma la città al primo posto nel Global Cities Index 2025. La città si è rivelata un polo globale per la finanza, la tecnologia, la pubblicità e i media, difatti primeggia soprattutto nella categoria Economia. Qui gli indicatori misurano la crescita economica di ciascuna città, esaminando sia le performance storiche che il potenziale futuro. Medaglia d'argento per Londra, come nel 2024, che si è invece distinta in un'altra categoria: "È leader mondiale per il Capitale Umano, grazie alle sue numerose università di fama mondiale, alla sua forza lavoro diversificata e all'ampia presenza di sedi centrali internazionali".

Londra

In questo caso, gli indicatori misurano il contesto educativo e imprenditoriale di ciascuna città, in combinazione con i trend demografici. Londra non è la sola città britannica nella top 100, dove ci sono anche Edimburgo, Bristol, Leeds, Cambridge e Glasgow. Sul podio anche Parigi, una delle città più grandi del mondo, la quinta al mondo in termini di PIL e la seconda in Europa. "Il suo patrimonio culturale, insieme alla presenza di importanti monumenti storici – si legge nel rapporto – ha contribuito a rendere la città una delle principali destinazioni turistiche a livello mondiale, attraendo milioni di visitatori ogni anno". Completano la top 10 San José, Seattle, Melbourne, Sidney, Boston, Tokyo e San Francisco. Al primo posto per qualità della vita c'è Canberra in Australia. Questa categoria tiene conto del benessere dei residenti, della sanità e della facilità di accesso ai servizi. Fanalino di coda al numero 1000 c'è Sokoto in Nigeria

Milano (Italia)

Quali sono le italiane in classifica

Nella top 100 è entrata una sola città italiana. C'è Milano all'82esimo posto, entrata anche nell'elenco delle 65 Cultural Capitals: sono le città con molti siti culturali, capaci di attrarre residenti e turisti grazie ai loro servizi e alle opportunità educative. Più in basso: Roma (111), Bologna (193), Verona (247), Padova (252), Firenze (287), Torino (292), Bergamo (304), Genova (324), Venezia (334), Napoli (358), Bari (365), Palermo (444), Catania (485).

Roma (Italia)

Proprio Palermo è tra le 63 Sustainable Cities: sono quelle che hanno dato priorità alla crescita sostenibile e che si dedicano a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, concentrandosi sulla transizione verso l'energia pulita. Torino e Venezia compaiono invece tra le 50 Legacy Cities: sono quelle che si trovano ad affrontare una sfida demografica dovuta all'invecchiamento e al calo della popolazione, con un crescita del PIL ferma o lenta.