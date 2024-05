video suggerito

La classifica delle migliori città del mondo: qual è l'italiana nella posizione più alta L'Oxford Economics Global Cities Index ha classificato le 1000 città migliori del mondo. In totale ci sono 14 città italiane.

A cura di Giusy Dente

New York

L’Oxford Economics Global Cities Index ha classificato le 1000 città più grandi del mondo in base a cinque categorie: Economia (crescita dell'occupazione, crescita del PIL, stabilità economica), Capitale umano (numero di università, livello d'istruzione, crescita demografica), Qualità della vita (reddito pro capite, aspettativa di vita, luoghi ricreativi), Ambiente (qualità dell'aria, anomalie nelle temperature) e Governance (libertà civili, stabilità politica). Nel 2023, queste 1000 città rappresentavano il 60% del PIL globale e oltre il 30% della popolazione mondiale. L'indice fornisce un quadro dei punti di forza e di debolezza su un totale di 27 parametri, che nel complesso forniscono la graduatoria delle città migliori a livello globale. L'obiettivo della ricerca è dimostrare che non esiste un univoco modello per diventare una città leader a livello globale. Difatti chi primeggia in una categoria, risulta carente in un'altra. È il caso di Londra, che si è aggiudicata il primo posto per il suo capitale umano (è leader nel campo dell'istruzione), piazzandosi però in basso nella top 10 per quanto riguarda l'economia.

La classifica 2024

A guidare la classifica nel 2024 è New York, che si aggiudica il titolo di migliore città del 2024. Ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria Economia, soffrendo un po' di più, invece, per quanto riguarda Ambiente e Stile di vita, due aspetti complessi per una megalopoli. Complessivamente a suo favore spiccano soprattutto il contesto imprenditoriale, gli alti livelli di reddito pro capite, la presenza di multinazionali e università famose. È un hub globale per finanza, tecnologia, pubblicità, media e moda. Al secondo posto Londra, risultata la migliore nel campo del Capitale Umano, perché investe molto sull'istruzione. Seguono nella classifica complessiva San Jose, Tokyo e Parigi, città tutte diverse, il cui successo nell'indice complessivo è determinato da caratteristiche differenti. Per esempio San Jose ha tra i livelli di PIL pro capite più alti al mondo, caratteristica che le ha permesso di guadagnare terreno nella categoria Economia.

Tokyo

Di contro Tokyo l'ha superata per Capitale Umano. A completare la top 10 ci sono Seattle, Los Angeles, San Francisco, Melbourne e Zurigo. Stando solo alla classifica della Qualità della vita, le città dove si vive meglio sono, nell'ordine: Grenoble, Canberra, Berna, Bergen. Per quanto riguarda la Governance, la top 12 è monopolizzata da 5 Paesi: tre città della Nuova Zelanda sul podio seguite da due città della Danimarca, due finlandesi, due norvegesi e tre in Svezia.

Milano

Le italiane nella classifica delle migliori città del mondo

Per trovare una città italiana in classifica bisogna scendere fino alla posizione 101, dove compare Milano. Le altre sono, scorrendo l'elenco verso il basso: Roma (134), Bologna (207), Verona (255), Padova (264), Torino (292), Firenze (299), Venezia (307), Bergamo (312), Genova (331), Napoli (366), Bari (372), Catania (403), Palermo (434).