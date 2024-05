Quali sono le 10 città più intelligenti del mondo: al primo posto una capitale europea

video suggerito

Giusy Dente

Oxford Economics attraverso i suoi analisti, consulenti ed economisti ha messo a punto la classifica delle migliori città del mondo, studiando di ciascuna di esse diversi aspetti: la qualità della vita, l'economia, il capitale umano, la qualità ambientale, la governabilità. Attraverso i punteggi di ciascuna categoria si è potuti arrivare a un indice complessivo assegnato a ciascuna città, determinandone così il posizionamento nella classifica generale. Ce ne sono ben 1000 in totale, di ogni parte del mondo. Se nella classifica generale la capitale londinese si è piazzata seconda, ha però conquistato il primo posto in una categoria specifica.

Londra è prima in classifica

Londra non è seconda a nessuno, quando si tratta di capitale umano. Anche se la città ha perso contro New York nel punteggio complessivo, è invece arrivata prima sul fronte delle città "intelligenti" battendo Tokyo e Riyad, rispettivamente al secondo e terzo posto. Per capitale umano si intende il livello complessivo di conoscenze e competenze della popolazione di una città, essenziale per sostenerne il potenziale economico e la crescita sociale. Include l'alfabetizzazione, il livello di istruzione, la qualifica dei lavoratori, le loro competenze, la capacità di stare al passo con le innovazioni, il livello di intelligenza.

Oxford University

Sono aspetti importantissimi, perché una città che investe sul capitale umano dei suoi cittadini implicitamente dà importanza alla prosperità della città a lungo termine. Le città che nella classifica di Oxford Economics hanno ottenuto i punteggi migliori in questa categoria sono tendenzialmente quelle che hanno molte università qualificate a livello mondiale, che godono di una popolazione giovane e diversificata (Londra ha molti immigrati che si sono trasferiti lì contribuendo alla forza lavoro locale), che offrono musei e biblioteche. Seguono sul podio Tokyo e Riad. Per trovare un'altra città europea bisogna scendere fino in sesta posizione, dove spicca Parigi. Chiude la classifica Boston.

British Museum

La classifica completa

Londra, Regno Unito Tokio, Giappone Riad, Arabia Saudita New York, Stati Uniti Seul, Corea del Sud Parigi, Francia Washington DC, Stati Uniti Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Sydney, Australia Boston, Stati Uniti