video suggerito

Qual è la città più vivibile del mondo: è europea ed è sul podio per la terza volta L’Europa occidentale è risultata essere la regione più vivibile del mondo, con 30 città nella classifica del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vienna

Economist Intelligence Unit (EIU) ha classificato 173 città del mondo in base a diversi criteri quali sanità, istruzione, cultura, sicurezza e stabilità. Sul gradino più alto del podio si è confermata la stessa città, per il terzo anno consecutivo.

Quali sono le città più vivibili del mondo

Per il terzo anno consecutivo, l'ha spuntata Vienna: la capitale austriaca ha conquistato la vetta della classifica stilata da EIU, imponendosi come la città più vivibile del mondo. Vienna ha ottenuto il massimo dei voti per assistenza sanitaria, istruzione, infrastrutture, stabilità e un punteggio complessivo di 98,4 nell'indice di vivibilità globale. Segue a ruota al secondo posto, con un punteggio di 98, Copenhagen; sul podio anche Zurigo. L'unica altra città europea nelle prime 10 posizioni è Zurigo, quinta. A completare la ta top 10: Melbourne, Calgary, Sydney, Vancouver, Osaka e Auckland. Nonostante la sua fama e il numero di turisti che attira ogni anno, Londra è risultata essere solo la 45esima città più vivibile al mondo.

Toronto

Dove si vive meglio nel mondo

L'Europa occidentale è risultata essere la regione più vivibile del mondo, con 30 città nella classifica del 2024: hanno ottenuto una media di 92 su 100. Di contro, però, ha visto un calo nei punteggi di stabilità a causa dell'ascesa dell'estremismo di estrema destra e delle politiche anti-immigrazione. Il conflitto di Israele con Hamas invece ha portato Tel Aviv ad essere la più penalizzata in classifica, scendendo di 20 posizioni rispetto alla classifica precedente, fino al 112esimo posto. Stessa sorte per Kiev, rimasta negli ultimi 10 posti della classifica a causa della guerra in corso contro la Russia. Il maggiore aumento dei punteggi è stato registrato dalle città degli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai) e dell'Arabia Saudita (Riyadh, Jeddah e Al Khobar). Nonostante i miglioramenti, la regione ospita anche le città meno vivibili: Algeri (Algeria), Tripoli (Libia) e Damasco (Siria). Quest'ultima chiude la classifica.

Leggi anche Quali sono le città più costose al mondo per gli espatriati: la classifica del 2024

Zurigo

Toronto ha registrato il declino maggiore tra le città canadesi. È uscita dalla top 10 piazzandosi solo 12esima. Le più grandi città degli Stati Uniti, quindi Los Angeles e New York, si sono classificate rispettivamente al 58esimo e 70esimo posto. A questa area va comunque il vanto di un punteggio medio di istruzione leader a livello mondiale; inoltre regge bene il confronto con l’Europa occidentale in termini di infrastrutture e cultura.

La top 20

Vienna, Austria Copenhagen, Danimarca Zurigo, Germania Melbourne, Australia Calgary, Canada Ginevra, Svizzera Sydney, Australia Vancouver, Canada Osaka, Giappone Auckland, Nuova Zelanda Adelaide, Australia Toronto, Canada Helsinki, Finlandia Tokyo, Giappone Perth, Australia Brisbane, Australia Francoforte, Germania (a pari merito con il Lussemburgo) Lussemburgo, Lussemburgo (pari merito) Amsterdam, Paesi Bassi Wellington, Nuova Zelanda