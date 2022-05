Amber Heard contro Johnny Depp: perché per la prima deposizione è tornata ai capelli sciolti Amber Heard ha rilasciato la sua prima deposizione nel processo contro Johnny Depp, ha raccontato senza filtri i primi e drammatici episodi di violenza di cui è stata vittima. È rimasta fedele al power suit ma ha stravolto l’acconciatura, tornando ai capelli sciolti che le contornano il viso.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard, ieri il processo è arrivato a un punto cruciale: la prima deposizione dell'attrice contro il suo ex marito. Davanti la Fairfax County Circuit Court ha descritto nei minimi dettagli il momento in cui per la prima volta è stata vittima di violenza, ha spiegato che inizialmente credeva che si trattasse di uno scherzo ma, dopo essere stata presa a schiaffi più volte senza motivo, ha capito che la situazione le stava sfuggendo di mano. Al di là della drammatica vicenda che viene analizzata da giudici, stampa e milioni di fan, ad attirare le attenzioni dei media sono anche i look che la Heard indossa per apparire in tribunale. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, le scelte di stile sono sempre state tutt'altro che casuali: perché per la prima deposizione ha detto addio alle acconciature raccolte?

Amber Heard al processo dice addio ai raccolti

Fin dalla prima volta in tribunale Amber Heard ha sempre optato per delle acconciature raccolte molto elaborate, dalle trecce intricate ai torchon, fino ad arrivare agli chignon con la fila molto laterale dall'animo retrò. Per la deposizione ha però stravolto il suo stile e ha optato per la chioma sciolta e ondulata, portata leggermente tirata all'indietro solo da un lato. Il motivo per cui lo ha fatto? Forse voleva tornare all'hair look che l'ha resa famosa, ovvero con la chioma che le contorna il viso. Così facendo avrà voluto "ripristinare" la sua immagine di ragazza indifesa? La cosa certa è che durante il drammatico racconto non è riuscita a trattenere le lacrime.

Amber Heard con i capelli sciolti per la deposizione contro Johnny Deep

I power suit di Amber Heard

Se da un lato Amber Heard ha stravolto l'acconciatura per la sua prima deposizione, dall'altro è rimasta fedele al power suit, il completo mannish rigoroso ed elegante che sfoggia fin dall'inizio del processo. Questa volta ha puntato ancora di più sulla sobrietà con un tailleur scurissimo caratterizzato da giacca, pantaloni e panciotto coordinato in nero. A spezzare il total black è stata semplicemente la camicia azzurra a righe bianche portata abbottonata fino al collo. Il motivo per cui l'attrice al processo indossa solo completi formali? Intende trasmettere un'immagine di sé solida, affidabile, forte, autoritaria e soprattutto credibile.

