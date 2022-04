Amber Heard cambia stile per il processo con Johnny Depp: cosa comunica con abiti e acconciature Il look scelto da Amber Heard per apparire in tribunale può sembrare irrilevante rispetto a una vicenda così complessa ma nulla, in questi processi, è lasciato al caso.

A cura di Beatrice Manca

La battaglia legale tra l'attore Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard continua. Di udienza in udienza ogni parola, ogni testimonianza, ogni dettaglio viene analizzato dalla stampa e dalle migliaia di fan che seguono la vicenda, inclusi gli abiti e le acconciature di Amber Heard. Il look scelto per apparire in tribunale potrebbe sembrare un dettaglio irrilevante all'interno di un processo così complesso e delicato, ma nulla, in una vicenda così mediaticamente esposta, è stato lasciato al caso. Quando si parla alla giuria anche l'aspetto può fare la differenza, contribuendo a corroborare l'immagine che un imputato vuole dare di sé. E c'è una ragione – dicono gli esperti – se nelle ultime udienze l'attrice e modella abbia sfoggiato completi maschili e complicate acconciature con trecce raccolte e onde retrò.

Amber Heard fotografata durante il processo in Virginia

I ‘power suit' di Amber Heard in tribunale

La ragione per cui l'ex coppia è tornata in tribunale è nota: Johnny Depp ha citato in giudizio l'ex moglie per diffamazione nel Fairfax County Circuit Court per un editoriale firmato dalla Heard sul Washington Post nel 2018 in cui parlava esplicitamente di abusi domestici.

Amber Heard con un completo gessato in tribunale

Non è la prima disputa giudiziaria tra i due, ma rispetto alle precedenti apparizioni in aula la Heard ha cambiato nettamente stile, abbandonando gli abiti per sfoggiare completi mannish: giacche oversize, camicie, cravatte, completi gessati e tailleur candidi.

Amber Heard in tribunale con un tailleur bianco

Sobria, rigorosa, elegante: la Amber Heard che si difende nel processo vuole dare un'immagine di sé solida e affidabile. In una parola: credibile. Sui social circolano alcune teorie secondo cui Amber Heard "copi" i look dell'ex marito: ha indossato la stessa cravatta Gucci con la spilla a forma di ape a pochi giorni di distanza e una giacca oversize grigia. Senza sconfinare nelle teorie più o meno verosimili di manipolazione psicologica, però, una cosa è certa: niente come il "power suit" trasmette autorità e forza, specialmente in una situazione caotica.

Amber Heard durante il processo in Virginia

Le acconciature di Amber Heard

Ciò che colpisce in modo particolare delle foto del processo sono le acconciature di Amber Heard, sempre più elaborate. Nel corso degli anni l'abbiamo vista spesso con i capelli sciolti e i ricci biondi intorno al viso. Questa volta però preferisce i capelli raccolti o semiraccolti, alternando trecce, torchon o chignon dall'aria retrò, con elaborate onde sulla nuca.

Amber Heard in tribunale

Il messaggio è chiaro: Amber Heard non vuole più essere dipinta come una ragazza indifesa ma come una donna adulta, composta e affidabile, a partire dall'aspetto. Un modo, insomma, per essere "presa sul serio" nelle sue dichiarazioni, per essere vista e ascoltata.