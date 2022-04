“Amber Heard è borderline”, parla la psicologa forense al processo con Johnny Depp Tra le ultime testimonianze c’è quella della psicologa forense Shannon Curry secondo la quale Amber Heard soffrirebbe di disturbi della personalità che comportano “uno sforzo estremo per essere al centro dell’attenzione”.

A cura di Giulia Turco

Continua il processo in Virginia diventato uno dei casi mediatici più seguiti. È una serie di accuse reciproche quelle che si scambiano in aula Johnny Deep e l'ex moglie Amber Heard, udienza dopo udienza. Lei lo accusa di violenza domestica ai tempi della loro relazione, lui di avergli distrutto la carriera attraverso l'immagine del "picchiatore di donne", come lo aveva definito il The Sun. Tra le ultime testimonianze c'è quella della psicologa forense Shannon Curry secondo la quale Amber Heard soffrirebbe di un disturbi della personalità che comportano "uno sforzo estremo per essere al centro dell'attenzione".

Gli avvocati di Heard accusano la psicologa di essere stata pagata da Deep

Secondo la psicologa forense Shannon Curry, presente al processo, Amber Heard soffriva di un disturbo borderline e di disturbo istrionico della personalità già prima di avere una relazione con Johnny Deep. Lo riporta l'agenzia Pa. Ascoltata nel corso dell'ultima udienza in aula, la psicologa ha affermato che secondo il suo parere Heard non soffrirebbe, come lei invece sostiene, di un disturbo da stress post traumatico (PTSD) dovuto alla sua relazione con l'ex marito. Gli avvocati dell'attrice hanno accusato la psicologa di essere stata assunta da Johnny Deep per esporre un potenziale pregiudizio nei confronti della loro assistita. Accusa respinta dalla psicologa.

La testimonianza della teppista di coppia

Durante una delle prime udienze del processo, aveva testimoniato anche la terapista di coppia Laurel Avis Anderson, la quale con una registrazione video aveva raccontato le tormentate sedute che Alter Heard e Johnny Deep avevano affrontato tra ottobre e dicembre 2015. “Lei aveva uno stile di conversazione tipo martello pneumatico, era sempre su di giri”, ha raccontato la terapista. “Lui faticava a tenere quel ritmo”. Un giorno l’attrice si presentò nello studio mostrando i lividi sotto gli occhi. Deep avrebbe definito la loro relazione “caotica” e “violenta”, tanto che la psicologa ha parlato di “quella che io vedevo come una situazione di abusi reciproci”.