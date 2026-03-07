Dove si trova l’ex carcere diventato un hotel di lusso (con tanto di piscina sotterranea)

Trascorrere una notte in prigione non è sempre un’esperienza terribile. Questo vecchio carcere è stato, infatti, trasformato in un meraviglioso hotel di lusso (con tanto di piscina sotterranea): ecco dove si trova e quanto costa.

Avete sempre pensato che trascorrere del tempo in prigione fosse l'esperienza più terribile al mondo? Probabilmente vi sbagliavate. In Australia esiste un hotel di lusso costruito proprio sulle macerie di un ex centro di detenzione, considerato uno dei più temibili al mondo. Le celle sono diventate camere a 5 stelle e all'interno della struttura è disponibile anche una suggestiva piscina sotterranea: ecco dove si trova l'albergo e quanto fa pagare una notte tra le sue mura.

Dove si trova l'hotel costruito nell'ex carcere

Si chiama The Interlude, si trova in Australia, per la precisione a Melbourne, ed è un hotel a 5 stelle costruito nei locali dell'ex Divisione B della prigione di Pentridge. Fondato nel 1850, il complesso carcerario era il più grande della città di Victoria: si estendeva su oltre 56 ettari di terreno e ospitava alcuni dei più terribili criminali del continente, da Ronald Joseph Ryan a Mark "Chopper" Read.

The Interlude

Chiamato "The Bluestone College", era famoso per la sua atmosfera tesa e spettrale ma è stato ufficialmente chiuso dopo che il governo ha deciso di privatizzare le carceri e trasferire i prigionieri ad HM Prison Barwon.

The Interlude

Quanto costa dormire nel vecchio carcere

Ad oggi, dopo una ristrutturazione totale, l'ex carcere è diventato una meta turistica molto richiesta. Le 19 suite disponibili, tutte molto spaziose e dotate di ogni tipo di comfort, sono state costruite abbattendo le mura che dividevano 4-5 celle al interno hanno soffitti a volta, pareti in pietra e accessori contemporanei e di design, tanto che nessuno immaginerebbe mai che in passato hanno ospitato i più temibili fuorilegge della storia.

The Interlude

Il pezzo forte dell'hotel The Interlude è però la piscina sotterranea, la cui costruzione ha richiesto ben 3 mesi, visto che si è fatto il possibile per ridurre al minimo l'impatto sulla struttura storica. All'interno dell'hotel non mancano un ristorante di lusso, un mini bar con prodotti locali e un Reflection Garden, dove è possibile scoprire la storia della zona. Quanto costa dormire in una delle suite? Si parte da poco più di 300 euro per una camera standard e si arriva a oltre 700 euro per le stanze più spaziose.