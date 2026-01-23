L’ex prigione giapponese diventa un hotel di lusso: si dorme nelle celle da 500 euro a notte

Avreste mai pensato di organizzare una “vacanza in prigione”? A partire da giugno sarà possibile, visto che in Giappone aprirà i battenti l’ex carcere trasformato in hotel di lusso.

Quando pensiamo a un viaggio in Giappone, ci vengono subito in mente delle location paradisiache in pieno stile zen oppure gli iconici hotel "capsule" dove trascorrere qualche notte a pochissimi euro. Coloro che vogliono sperimentare delle esperienze fuori dal comune, però, saranno lieti di sapere che presto aprirà un hotel di lusso decisamente sopra le righe, la sua particolarità? È stato costruito all'interno di un'ex prigione (con tanto di camere-celle): ecco tutte le caratteristiche e i prezzi.

Come nacque la prigione di Nara

Si chiama Hoshinoya Nara Prison ed è l'hotel di lusso costruito nell'ex prigione giapponese di Nara, l'unica struttura sopravvissuta delle "Cinque Grandi Prigioni" del periodo Meiji. Aprirà i battenti il prossimo 25 giugno ma è già possibile prenotare una camera per assicurarsi una vacanza davvero unica nel suo genere. Le origini dell'edificio risalgono al 1908, quando venne commissionato al famoso architetto Keijiro Yamashita. L'obiettivo era modernizzare le carceri giapponesi, non a caso si optò per una struttura con più ali che si irradiano da una guardiola centrale, un'assoluta novità per quei tempi.

L’ex prigione di Nara

I prezzi dell'hotel-prigione

L'albergo di lusso nato dall'ex carcere offre 48 suite, tutte ricavate da vecchie celle (che naturalmente sono state ristrutturate e unite), e non mancano le aree relax e quelle per la ristorazione, costruite nelle ali un tempo destinate alla detenzione. Il design della location, dove sono stati mantenuti intatti i mattoni secolari e i supporti in acciaio, è stato pensato per offrire un'atmosfera di contemplazione, così da trasformare l'antico luogo di reclusione in un'esperienza di serenità.

Hoshinoya Nara Prison

Accanto all'hotel è stato, inoltre, realizzato un Museo dedicato alla prigione, dove si spiega il profondo valore storico del sito (quest'ultimo aprirà con un tantino di anticipo rispetto all'albergo, ovvero il 27 aprile 2026). Quali sono i prezzi per un soggiorno qui? Si parte da un minimo di 500 dollari a notte (poco più di 420 euro) e si arriva a oltre 1.400 dollari (ovvero oltre 1.200 euro), anche se si richiede una permanenza di minimo 2 giorni. In quanti sono disposti a organizzare una vacanza "al fresco"?