Com'è fatta la nuova casa di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: "Eleganza, soffitti alti, colori neutri" Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli vivono a Bologna, ma stanno sistemando una casa a Genova, arredata con l'aiuto dell'Architetto di Interni ed Interior Designer Giulia Gedeone. A Fanpage.it ha dato qualche anticipazione, prima della fine dei lavori.

A cura di Giusy Dente

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono da poco convolati a nozze, dopo sei anni insieme e la nascita di una bambina nel 2024. I due vivono a Bologna, ma hanno in cantiere un nuovo progetto: la realizzazione di una casa a Genova, la città natale di lei, da usare come rifugio per le vacanze. Si sono affidati alle competenze di Giulia Gedeone. A Fanpage.it ha dato qualche anticipazione su ciò che verrà fuori a lavori finiti. "Arianna è originaria di Genova, avevano quindi bisogno di appoggio per passare del tempo con la sua famiglia mantenendo il loro spazio" ha detto.

La casa a Genova di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

I neo sposini si sono rivolti a Giulia Gedeone, Architetto di Interni ed Interior Designer specializzata in progettazione d'interni. Li sta seguendo in tutto: dallo studio degli spazi su carta alla produzione di moodboard e render fotorealistici, utilissimi per far percepire al cliente come saranno gli spazi una volta ultimati. La coppia sta attentamente supervisionando i lavori: hanno scelto tutto con cura, per mettere a punto questo nido d'amore. Adesso la casa è solo un grande cantiere, ma presto sarà tutto pronto.

I due si sono rivolti a Giulia Gedeone con le idee molto chiare e tra i tre si è stabilito subito un bel rapporto professionale: "Quando mi hanno scelta come loro Interior Designer ci siamo trovati subito affini riguardo ai gusti e alla visione di quella che sarebbe stata la loro nuova casa vacanze dei sogni, Andrea potrebbe essere perfettamente un mio collaboratore, le idee non sono mai mancate" ha raccontato. La coppia ha espressamente fatto tre richieste: "Parola d’ordine: colori neutri, eleganza e soffitti alti".

Allineandosi a questi desideri, l'esperta si è mossa quindi su alcuni elementi ben precisi: "Abbiamo optato per uno stile elegante e moderno incorniciato dalla boiserie a parete e a soffitto. Il bianco è predominante, sinonimo di pulizia e luminosità accompagnato dal parquet caratterizzato da toni caldi e chiari, a spina italiana e da elementi in marmo. Per la zona giorno ho studiato una parete con camino e al di sopra uno specchio che nasconde la tv; per il soffitto del corridoio un disegno con la boiserie che racchiude al suo interno degli specchi e al centro di questo disimpegno un lampadario di cristallo. Per le altre stanze è stato mantenuto lo stesso stile con l’elemento chiave che le caratterizza che è la boiserie".

Si tratta di un elemento di design: è il rivestimento delle pareti con pannelli di legno decorati, intarsiati o dipinti. Ovviamente c'è posto anche per la cameretta di Allegra, che oggi ha poco più di un anno: "Volevano realizzare una cameretta già predisposta per il futuro, una stanza giochi con letto singolo per poterla sfruttare nel tempo".