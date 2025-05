video suggerito

Arianna Cirrincione e le critiche sul matrimonio: "Non ho messo l'abito largo per mostrare le tette" Arianna Cirrincione ha risposto a chi le ha mosso delle critiche per il look nuziale: c'è chi le ha criticato l'acconciatura e chi non ha apprezzato il vestito.

A cura di Giusy Dente

Arianna Cirrincione in Atelier Pronovias

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si stanno godendo i primi giorni da marito e moglie. La coppia, nata nello studio di "Uomini e Donne", è insieme da circa sei anni. I due sono convolati a nozze sabato 24 maggio in un antico borgo in Toscana: hanno pronunciato il fatidico sì e hanno poi festeggiato le nozze con parenti e amici. Presente ovviamente anche la piccola Allegra, la figlia nata nel 2024. Per il grande giorno, la sposa ha indossato due abiti: non sono mancate le critiche per la scelta del vestito e dell'acconciatura, che non sono piaciuti a molti.

Cosa ha indossato la sposa per il matrimonio

La sposa si è affidata ad Atelier Pronovias per il giorno del matrimonio e ha scelto non uno, bensì due abiti: uno per la cerimonia e l'altro per la seconda parte della serata e il taglio della torta. Ha partecipato lei stessa alla fase di creazione del primo vestito, un modello candido tradizionale con corpetto strapless dall'effetto corsetto sul retro, silhouette a sirena e lungo strascico posteriore.

Ha voluto un abito che la facesse sentire a proprio agio, infatti ha scritto: "Non era l’abito che immaginavo…eppure, dopo averli provati tutti, è bastato che mi cucissero addosso quel tessuto per capirlo: era lui. Semplice, sì. Ma fine, elegante, autentico. Mi rappresenta al 100%, senza fronzoli, senza forzature. Proprio come volevo sentirmi nel giorno più bello: me stessa, con qualcosa che mi somiglia davvero". Più glamour il secondo modello, ugualmente strapless come il primo (dunque senza bretelline e con le spalle nude), ma tempestato di cristalli scintillanti: un look nuziale da vera principessa, per brillare nel giorno più bello.

Arianna Cirrincione risponde alle critiche

A distanza di qualche giorno dal matrimonio, Arianna Cirrincione è tornata sui social per condividere altri scatti della giornata e per rivolgersi direttamente ai follower. Ovviamente ha ringraziato tutti per il tanto affetto ricevuto, ma ci ha anche tenuto a rispondere ad alcune critiche ricevute dagli haters. Qualcuno non ha apprezzato il suo look nuziale. A tal proposito ha chiarito: "Ma secondo voi io posso mai farmi fare un abito largo apposta perché ho voglia di farmi uscire le tette? Chiaramente no. L’abito era perfetto, ma per vari motivi, ho vissuto un periodo di stress, sono dimagrita, di conseguenza era un po’ largo e non c’era niente da fare".

A chi le ha criticato l'acconciatura, la scelta di sposarsi coi capelli sciolti e non col tradizionale chignon che di solito si consiglia alle spose, ha risposto: "Se voi avete voglia di farvi le acconciature da Elisa di Rivombrosa siete liberissime di farlo, magari vi stanno anche bene e sono felice per voi. Nulla da dire! Ma non su di me: non mi stanno bene, non mi piacciono, non fanno per me, per cui volevo i miei capelli sciolti, le mie onde. Me li faccio tutti i giorni? E stic***i! Qual è il problema?".