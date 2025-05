Il dettaglio nascosto nell’abito da sposa di Arianna Cirrincione: “Mi rappresenta al 100%”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Arianna Cirrincione in Pronovias

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno pronunciato il fatidico sì. La coppia, nata nello studio di "Uomini e Donne" nel 2019, è una delle più amate dal pubblico del noto dating show televisivo. Sono insieme da sei anni e sono diventati genitori della piccola Allegra nel febbraio 2024. Dopo la fatidica proposta si è messa in moto la macchina organizzativa, che li ha portati all'altare sabato 24 maggio. Nel fatidico giorno delle nozze, la sposa ha indossato due abiti.

I due abiti da sposa di Arianna Cirrincione

Per il matrimonio, anche Arianna Cirrincione ha voluto sorprendere gli invitati e il compagno con due abiti. È una scelta ultimamente molto gettonata tra le spose, un modo per esprimere la propria personalità con creazioni differenti, di solito una per la cerimonia più tradizionale e una per la festa più glamour. L'influencer si è affidata a Pronovias. Ha avuto modo di partecipare attivamente all'ideazione del primo vestito, così da farlo veramente proprio. Su Instagram ha scritto: "Realizzare da zero il mio abito da sposa è stata un’emozione unica. Ho voluto mettere un piccolo pezzo di me in ogni dettaglio".

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

È un modello strapless con strascico ed effetto corsetto posteriore, con silhouette a sirena e molto minimal nel design, senza dettagli appariscenti. Per completare il look nuziale ha aggiunto solo un collier e un paio di orecchini pendenti. Il vestito utilizzato per la seconda parte della giornata, invece, è un modello più festoso e frizzante, ma ugualmente elegantissimo, più glamour del primo. Il modello, nuovamente strapless, è tempestato di cristalli scintillanti da vera principessa, per brillare nel giorno più bello.

Il secondo abito da sposa firmato Pronovias

La scritta ricamata all'interno del vestito

Per descrivere il primo abito, la sposa ha scritto: "Non era l’abito che immaginavo…eppure, dopo averli provati tutti, è bastato che mi cucissero addosso quel tessuto per capirlo: era lui. Semplice, sì. Ma fine, elegante, autentico. Mi rappresenta al 100%, senza fronzoli, senza forzature. Proprio come volevo sentirmi nel giorno più bello: me stessa, con qualcosa che mi somiglia davvero". All'interno, ha fatto ricamare il suo nome in oro.

Il dettaglio del primo abito