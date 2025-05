Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sposi, le foto del matrimonio: a portare le fedi la figlia Allegra

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati. Il loro amore è nato nel 2019 a Uomini e Donne, dove lui ha partecipato come tronista e lei come corteggiatrice. Nel febbraio 2024 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Allegra. I due sono diventati ufficialmente marito e moglie con una romantica cerimonia civile celebrata in un antico borgo in Toscana, alla presenza di amici e parenti. Le foto e i video del loro grande giorno.

Le nozze di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: le fedi portate dalla figlia e le promesse

Sabato 24 maggio Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati con una romantica cerimonia che si è tenuta a Valle di Badia, un antico borgo immerso nel verde in Toscana, in provincia di Pisa. "Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amato moltissimo", ha detto lo sposo all'ex corteggiatrice nel momento in cui si sono scambiati le promesse. "Tu per me sei tante cose, sei presenza anche quando siamo lontani. Sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti che fai senza che io li chieda", ha risposto lei visibilmente commossa. Come mostrano i primi video social, a portare le fedi è stata la piccola Allegra, la prima figlia avuta insieme, che è corsa incontro ai genitori con un piccolo cestino bianco tra le mani.

L'amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

La scintilla tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è scoppiata nel 2019 a Uomini e Donne, dove lui ha partecipato come tronista e lei come sua corteggiatrice. Una volta finito il dating show, i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti e da allora non si sono più lasciati. Nel febbraio 2024 hanno accolto in famiglia la prima figlia Allegra, mentre a giugno era arrivata la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia. A Verissimo avevano poi svelato la data delle nozze e anche qualche dettaglio sulla location scelta. Il 24 maggio sono diventati ufficialmente marito e moglie.