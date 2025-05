video suggerito

Rosalinda Cannavò in un atelier da sposa, la foto che alimenta i gossip sulle nozze con Andrea Zegna Nozze in vista per Andrea Zegna e Rosalindà Cannavò? Tra le storie Instagram spunta una foto della neo mamma in un atelier da sposa insieme alla figlia Camilla, avuta insieme lo scorso settembre. “Proprio qui dovevi fare la foto?”, ha scritto lui alimentando i gossip e lasciando una sorta di mistero. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Zegna e Rosalindà Cannavò presto sposi? Nel settembre 2024 i due sono diventati genitori per la prima volta della piccola Camilla, coronando il loro amore nato tre anni prima sotto i riflettori del Grande Fratello. Ospiti di Verissimo lo scorso gennaio, avevano spiegato come il matrimonio non fosse tra i loro piani imminenti, eppure una foto condivisa su Instagram sembra suggerire l'esatto contrario. Lo scatto in questione mostra l'attrice in un atelier da sposa insinuando il dubbio e quasi lasciando intendere che le nozze non siano poi così lontane. La didascalia sembra alimentare ancora di più questa teoria, al momento non confermata.

La foto che ha acceso i gossip: nozze in vista?

Ad accendere i gossip sulle possibili nozze è stata una foto condivisa da Andrea Zenga. Sul suo profilo Instagram, il neo papà ha pubblicato uno scatto che mostra Rosalinda Cannavò con in braccio la figlia Camilla in un atelier di abiti da sposa. Coincidenza o un modo per comunicare un indizio? La coppia non ha voluto in alcun modo dare una risposta a questo dubbio, preferendo lasciare una sorta di mistero. Zenga, però, parlando della compagna ha scritto: "Perché vuoi fare la foto proprio lì?".

Cosa avevano detto Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sul matrimonio

Proprio qualche mese fa, ospiti di Verissimo, i neo genitori avevano parlato del matrimonio e della loro nuova vita in tre, completamente cambiata con l'arrivo della piccola Camilla. Era stato Zenga a spiegare quali fossero le loro intenzioni, soffermandosi su come le nozze non fossero una priorità per un motivo ben preciso: "Mi piacerebbe che Camilla ricordasse il nostro matrimonio. Vorrei sposarmi quando avrà tre o quattro anni". Stando alle sue parole, quindi, il matrimonio sembra posticipato di qualche anno, ma sarà davvero così?