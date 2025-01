video suggerito

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Ci sposeremo quando Camilla sarà più grande, vorremmo un altro figlio” Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, sono ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 18 gennaio. A Silvia Toffanin parlano della loro esperienza come genitori e dei programmi futuri: “Ci sposeremo quando Camilla avrà tre o quattro anni, ci piacerebbe che ricordasse il nostro matrimonio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, sono ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 18 gennaio. Insieme a loro negli studi del programma c'è la figlia Camilla, nata quattro mesi fa. A Silvia Toffanin parlano della loro esperienza come genitori e rivelano le loro intenzioni future.

Rosalinda Cannavò: "Sono nata per fare la mamma"

"Sta andando tutto bene, sono contentissima. Io e Andrea siamo una forza insieme" rivela Rosalinda Cannavò. "Non l'avrei mai detto che saremmo arrivati qui. Ogni tanto rivedo il nostro primo incontro al Grande Fratello. È stato tutto naturale, adesso il nostro amore è dedicato a nostra figlia Camilla" aggiunge Andre Zenga. L'ex gieffina non nasconde il desiderio di allargare la famiglia: "Magari arriverà un fratellino, prossimamente". Il compagno, però, chiarisce: "Per il momento ci godiamo Camilla". Per Rosalinda il supporto del suo partner è fondamentale:

Sono nata per fare la mamma. Andrea è bravo a capire il mio stato d'animo, mi dà sempre il supporto che mi serve. La gravidanza non è fatta solo di momenti belli, sui social provo a condividere anche le difficoltà della maternità.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: "Dopo l'arrivo di nostra figlia sono cresciuti i battibecchi tra noi"

La coppia di neo genitori ha passato le feste natalizie in famiglia, in Sicilia dai genitori di lei, nelle Marche dai genitori di lui. Andrea Zenga spiega come stanno vivendo i primi quattro mesi dopo l'arrivo di Camilla: "È un cambiamento, ma è un viaggio che ci fa insieme. Il rapporto si trasforma, ma è bello. Come uomo, provo a dare il mio sostegno". E ancora, parlando della sua compagna: "È cambiata in meglio, ha un forte istinto materno, avere lei affianco rende tutto più semplice per me. Non potevo scegliere mamma migliore per Camilla". I due raccontano che, dopo l'arrivo della bambina, discutono di più: "Abbiamo più battibecchi perché siamo più stanchi". Sulle nozze, è Andrea Zenga a mettere in chiaro le loro intenzioni: "Mi piacerebbe che Camilla ricordasse il nostro matrimonio, vorrei sposarmi quando avrà tre o quattro anni".