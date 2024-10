Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto sposi, la data e la location scelte per il matrimonio

video suggerito

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli convoleranno presto a nozze. Ospite di Verissimo nella puntata del 12 ottobre, la coppia ha parlato del matrimonio in arrivo, a cui stanno già pensando. I due si sono conosciuti nel 2019 nello studio di Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati. Lo scorso febbraio hanno accolto in famiglia la prima figlia, la piccola Allegra.

La famiglia di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno portato nello studio di Silvia Toffanin la figlia Allegra, stringendola tra le braccia. La piccola è nata lo scorso febbraio e per i neo genitori è stato un momento molto emozionante. "È un bellissimo periodo, anche tra noi va tutto benissimo. I nomi con la lettera ‘A' sono stati scelti apposta", ha spiegato l'ex tronista. E anche la neo mamma è d'accordo: "Tra noi sta andando benissimo e anche al momento del parto, dolore a parte, non ci sono stati problemi".

Quando si sposeranno Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: la data delle nozze

La coppia ha da poco annunciato le nozze. Andrea Cerioli ha chiesto Arianna Cirrincione di sposarlo lo scorso giugno, in riva al mare, insieme alla piccola Allegra. "La proposta non me l'aspettavo, è stato bravo a non farmi capire niente, ma è andata esattamente come avrei voluto", ha raccontato l'ex corteggiatrice. "Avevo preparato un discorso ma non sono riuscito a farlo", ha scherzato l'ex tronista.

Insieme, i due hanno svelato la data del matrimonio: sarà il 24 maggio 2025. "Stiamo già organizzando, ci sono tantissime cose a cui pensare. Pensavamo una cosa intima, non troppo in grande. Stiamo cercando di capire la location, tra l'Umbria e la Toscana", ha svelato Arianna Cirrincione. "Le ho dato carta bianca", ha commentato il neo papà.