Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposano, la proposta in riva al mare: "Era tutto così perfetto" Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione saranno presto marito e moglie. I due si sono conosciuti nel 2019 negli studi di Uomini e Donne e a febbraio di quest'anno sono diventati genitori di Allegra, la loro prima figlia.

L'amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è nato negli studi di Uomini e Donne nel 2019. I due hanno avuto una figlia e presto diventeranno marito e moglie. Sui loro profili social è apparso il video della romantica proposta di matrimonio: la coppia è in riva al mare e ad assistere al magico momento c'è anche la piccola Allegra, in braccio al papà Andrea.

La proposta di matrimonio di Andrea Cerioli

In un video condiviso su Instagram si vede l'ex tronista di Uomini e Donne inginocchiarsi per chiedere alla sua compagna, Arianna Cirrincione, di sposarlo. Andrea Cerioli tiene stretta a sé la piccola Allegra, testimone inconsapevole di un momento così importante per i suoi genitori. La dichiarazione è arrivata in riva al mare e nella didascalia del post, si legge:

Mi ero preparato un grande discorso che ovviamente non sono riuscito a fare. Poche volte mi hanno tremato le gambe ma eravamo noi 3, nel tuo posto preferito, ed era già così tutto perfetto. Tutte le promesse che ti volevo fare te le ho fatte… Vi amo ogni oltre cosa… sarò sempre accanto a voi. Ally ha detto che la mamma può sposare papà.

La storia d’amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

La storia d'amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è iniziata nel 2019 negli studi del dating show di Maria De Filippi. I due convivono dal 2020 e a febbraio di quest'anno sono diventati genitori di Allegra. Sui social avevano raccontato di provare emozione e paura per l'arrivo della bambina: "Non lo so se siamo pronti, le paure sono tante, tantissime. Come si fa a essere pronti? Questa è la nostra prima volta, c’è un mondo da imparare e penso non basti una vita intera". In occasione della nascita della piccola, i neo genitori avevano condiviso uno suo scatto su Instagram. Nella descrizione del post si legge: "Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… Respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe".