Andrea Cerioli presto papà: “Piango già per tutto, se sarà femmina non la chiamerò come mia madre” Andrea Cerioli ha risposto alle curiosità dei fan nelle ultime ore riguardo la gravidanza della sua fidanzata, Arianna Cirrincione. Presto i due ex volti di Uomini e Donne diventeranno genitori e l’ex tronista è già molto eccitato: “Faccio più domande io che Arianna alla dottoressa. Sono un uomo atipico, piango già per tutto”.

A cura di Gaia Martino

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione presto diventeranno genitori. Dopo l'annuncio diffuso con un post su Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato con i fan dell'emozione che provano entrambi ora nell'attesa che nasca il loro primo figlio. La data del parto sarebbe prevista intorno a febbraio, e a settembre faranno un gender reveal party, ha spiegato, ma sarà una festa tra pochi intimi. "Vorrei essere un padre presente, protettivo, giocherellone, amorevole, severo. Vorrei essere un padre che sa premiarti e sa sgridarti, vorrei riuscire a trasmettergli il rispetto e l'educazione. Vorrei riuscire a crescere una bella persona, con valori ben radicati".

Le parole di Andrea Cerioli

"Non lo so se siamo pronti, le paure sono tante, tantissime. Come si fa a essere pronti? Questa è la nostra prima volta, c’è un mondo da imparare e penso non basti una vita intera. Però siamo felicissimi di diventare genitori, è la gioia più grande al mondo e ce la metteremo tutta": con queste parole Andrea Cerioli ha risposto alla domanda di un fan che gli ha chiesto se lui e Arianna Cirrincione sono già pronti a diventare genitori. "Lo stavamo cercando. Dopo qualche giorno di ritardo, Arianna non aveva il coraggio di fare il test. Poi sfortunatamente l'ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata a casa con il test. Ed eccoci qui" ha raccontato parlando dell'inizio della gravidanza. L'ex tronista è molto emozionato e l'idea di diventare padre lo rende vulnerabile ed eccitato:

Faccio più domande alla dottoressa io che Arianna, lei è molto tranquilla. Una gravidanza serena fa bene al bambino, quindi cerco di soffocare le ansie. Se potessi la chiuderei in un'ampolla di vetro e la tirerei fuori a febbraio. Così sta al sicuro. Vorrei che se la godesse con la massima serenità, voglio solo che stia bene. Sono un uomo strano, atipico, piango per tutto. Mi commuovo facile. Mi fanno troppo effetto le ecografie, vedere che ha già tutto racchiuso in pochi centimetri, pazzesco.

"Se sarà femmina, non la chiameremo come mia madre"

Qualora il bebé che Arianna Cirrincione fosse femmina, Andrea Cerioli non spingerebbe per chiamarla come sua madre, morta nel 2014. L'ex tronista e naufrago dell'Isola ha spiegato il perché a un fan: "A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome a un'eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome, appena sarà in grado di capirmi le racconterò chi era e quanto ho amato la sua nonna".

La dedica per la fidanzata Arianna Cirrincione

Alla risposta di un fan che gli ha chiesto che madre sarà Arianna Cirrincione, Andrea Cerioli si è lasciato andare ad una lunga dichiarazione d'amore: