L’ex di Chiara Ferragni presto papà, Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil diventeranno genitori bis Riccardo Pozzoli diventerà padre per la seconda volta: la moglie Gabrielle Caunesil, è incinta. L’imprenditore è stato fidanzato per anni con Chiara Ferragni. I rapporti si sono interrotti nel 2018, quando lui avrebbe tentato di vendere a sua insaputa una parte della società di lei.

A cura di Elisabetta Murina

Riccardo Pozzoli diventerà padre per la seconda volta. L'imprenditore, ex fidanzato storico di Chiara Ferragni, e la compagna Gabrielle Caunesil sono pronti ad allargare la famiglia, dopo la nascita del piccolo Romeo nel novembre 2021. L'annuncio con un romantico video sui social.

L'annuncio della seconda gravidanza

Gabrielle Caunesil e Riccardo Pozzoli

"Abbiamo qualcosa da dirvi", comincia così il video con cui la coppia ha annunciato ai follower la bella notizia. La modella francese è incinta per la seconda volta e presto in famiglia ci sarà un nuovo arrivato, non si sa ancora se un bambino o bambina. Gabrielle e Riccardo Pozzoli sono diventati genitori per la prima volta nel 2021, quando è nato Romeo. E proprio il piccolo è presente nel momento in cui, sulle note della romantica canzone To Build a Home, la futura mamma mostra sui social il pancione. Dietro, lo sfondo di una campagna e in primo piano i protagonisti vestiti di bianco. "È stato difficile mantenere il segreto", scrive poi la modella come didascalia.

Riccardo Pozzoli ex fidanzato di Chiara Ferragni, cosa è successo tra loro

Prima di incontrare la sua attuale moglie, sposata a Malibù nel 2018 e poi in Italia l'anno successivo, Riccardo Pozzoli è stato a lungo fidanzato con Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale oggi è la moglie di Fedez, con cui ha avuto due figli, Leone e Vittoria.

I rapporti tra i due ex si sarebbero interrotti definitamente alcuni anni fa, nel 2018 per la precisione, come aveva spiegato la stessa Ferragni nel suo documentario Chiara Ferragni Unposted. Il motivo? L'imprenditore avrebbe cercato di vendere, a insaputa dell'influencer, il 45% delle azioni della sua società, la The Blonde Salad Crew, proprio mentre lei stava per partorire il primo figlio Leone. Questo tentato inganno avrebbe messo la parola fine al loro rapporto, in modo irreversibile.