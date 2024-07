Hailey Bieber incinta: “Non sono molto legata alla mia famiglia in questo momento, ne sto costruendo una”

video suggerito

Hailey Bieber è in attesa del suo primo figlio. La modella aveva dato l'annuncio tramite un post pubblicato su Instagram e nel carosello di foto il marito Justin Bieber le stringeva il pancione. Hailey, in un'intervista a W Magazine, rivela che avrebbe potuto tenere nascosta la notizia ancora a lungo, scegliendo però di vivere questo momento in libertà: "Non mi piaceva lo stress di non poter godere della mia gravidanza esteriormente. Mi sentivo come se stessi nascondendo questo grande segreto, e non mi sentivo bene. Volevo la libertà di uscire e vivere la mia vita".

Hailey Bieber e i timori sulla gravidanza: "Non voglio spaventarmi ma so di esperienze traumatiche"

Hailey Bieber non nasconde di provare timore per la gravidanza. "Si sentono così tante storie di nascite traumatiche, di esperienze traumatiche, e so che sono molto reali – spiega la modella – Ma non voglio spaventarmi". Per il momento la sua priorità è farsi guidare dalle sue sensazioni ed esigenze: "Ascolto semplicemente ciò che vuole il bambino. Se un giorno il bambino vorrà la pizza, faremo la pizza". La modella ha a disposizione uno chef privato, riconoscendo che si tratti di "un enorme lusso". Sulle tempistiche dell'annuncio della gravidanza, spiega:

Sono stata in grado di tenerlo nascosto perché la pancia ha iniziato a essere visibile dopo sei mesi. (…) Probabilmente avrei potuto nasconderlo fino alla fine. Ma non mi piaceva lo stress di non poter godere della mia gravidanza esteriormente. Mi sentivo come se stessi nascondendo questo grande segreto, e non mi sentivo bene. Volevo la libertà di uscire e vivere la mia vita.

"Mi sento molto indipendente, sto costruendo la mia famiglia"

Hailey Bieber è figlia di Stephen Baldwin e di Kennya Deodato Baldwin. I ricordi della modella da bambina sono felici: "Ho avuto un'infanzia abbastanza normale. Ovviamente, provengo dalla famiglia da cui provengo e ho sempre riconosciuto che era diverso". Al momento, però, sente un po' di lontananza dal suo nucleo familiare:

Non sono molto legata alla mia famiglia in questo momento della mia vita perché mi sento molto indipendente. Ora sono una persona a sé stante e ho costruito la mia famiglia. Quando ripenso alla mia infanzia e a come sono cresciuta, ho ricordi molto belli e affettuosi.