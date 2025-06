Hailey e Justin Bieber in crisi: la modella è stata fotografata senza fede al dito

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero distanti Hailey e Justin Bieber. La modella è stata fotografata per le strade di New York senza fede nuziale al dito. Dopo la nascita di Jack Blues, il loro primo figlio, e l'appello sulla salute del marito, Hailey Rhode Baldwin è apparsa più volte pubblicamente senza la compagnia del cantante. A inizio anno i due avevano smesso di seguirsi su Instagram.

La foto di Hailey Bieber senza fede al dito

Hailey Bieber è stata paparazzata senza fede nuziale al dito e il gesto ha scatenato voci su una presunta separazione dal marito Justin. La modella, scrive TMZ, era in giro per le strade di New York quando è stata fotografata: per evitare i flash, si è protetta con la mano lasciando il primo piano della foto al dettaglio.

La sera dello stesso giorno sarebbe poi stata avvistata con le modelle e amiche Camila Morrone e Suki Waterhouse in un locale nell'Upper East Side: anche per quella occasione ha evitato di indossare l'anello che ha sancito il suo matrimonio con il cantante. Le voci di una separazione si rincorrevano già da diversi mesi.

Cosa disse Hailey Baldwin sulle voci di crisi con Justin Bieber

La modella in una passata intervista raccontò che il gossip sulla separazione arrivava nel "periodo più delicato della sua vita", quello del post partum. "Imparare una nuova versione di me stessa è molto difficile. Fare tutto questo mentre vado su internet ogni giorno e sento la gente dire "Stanno divorziando" e "Non sono felici" è davvero una rottura di scatole", le parole. Al suo periodo particolare si è aggiunto quello del marito che negli ultimi mesi ha destato preoccupazione tra i fan. La modella, stando a quanto riportò una fonte al The Mirror, chiese aiuto ai fedeli della chiesa che frequentavano: "Solo Dio può aiutarlo in questo momento critico".