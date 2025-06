Justin Bieber pubblica una sua chat privata e lancia un appello: “Smettetela di chiedermi se sto bene”

video suggerito

"Smettetela di chiedermi se sto bene". È Justin Bieber a scriverlo in un post condiviso sulle sue storie Instagram, accompagnandolo a una serie di screenshot in cui sembra avere un duro scontro con qualcuno di cui non rivela l'identità. Di recente i fan dell'artista canadese avevano manifestato preoccupazione per il suo stato di benessere psicofisico per via di una serie di questioni: dallo scontro con i paparazzi, fino all'appello di sua moglie Hailey di pregare per lui.

Justin Bieber: "Non sopprimerò le mie emozioni per qualcuno"

Justin Bieber ha condiviso diversi screenshot di una conversione avuta con una persona di cui non si conosce l'identità. Nelle immagini è possibile leggere i messaggi di entrambi, con il cantante che mette in chiaro: "Non sopprimerò mai le mie emozioni per qualcuno. Il conflitto fa parte delle relazioni. Se non ti piace la mia rabbia, non ti piaccio io". E ancora: "La mia rabbia è una risposta al dolore che ho dovuto affrontare". L'artista, poi, fa una considerazione: "Chiedere a una persona traumatizzata di non esserlo, è cattivo". A questi messaggi, l'altra persona risponde: "Non sono abituato a qualcuno che se la prenda con me. Non è che non mi renda conto della tua rabbia".

Nella conversazione resa pubblica, il cantante annuncia al suo interlocutore di non avere intenzione di proseguire il loro rapporto di amicizia, dichiarandolo "ufficialmente finito", che vuole essere lasciato in pace e di non aver bisogno di lui. "Ti sto bloccando" è il messaggio secco e definitivo con cui termina la conversazione.

Justin Bieber: "Smettetela di chiedermi come sto"

A corredo della carrellata di messaggi, il cantante fa una richiesta al suo pubblico: "Smettete di chiedermi se va tutto bene". E aggiunge: "Smettete di chiedermi come sto, io non lo faccio con voi perché so come va la vita. È dura (…) La vostra preoccupazione non sembra premura ma è solo strana e opprimente".