Come sta Justin Bieber: l'eccessivo dimagrimento, la rabbia contro i paparazzi e l'appello alla moglie Hailey Justin Bieber sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua carriera: dalla sindrome di Ramsay Hunt all'arresto di Diddy e le rivelazioni del passato, passando per le preghiere di sua moglie Hailey Baldwin e lo scontro con i paparazzi.

A cura di Vincenzo Nasto

Justin Bieber, via Instagram

Sono stati mesi difficili, gli ultimi, per Justin Bieber, che secondo alcune testimonianze sta affrontando un periodo di isolamento, travolgendo la quotidianità anche di sua moglie Hailey Baldwin. Basti pensare ai mesi successivi all'arresto di Diddy, in cui il cantante di origini canadesi ha deciso di isolarsi non solo dal punto di vista musicale. Dopo l'arresto, sono state tirate fuori testimonianze dei primi anni di carriera di Bieber, insieme a Diddy, tra cui quella di Suge Knight, che ha suggerito uno stato di abusi subiti proprio dal giovane cantante canadese. Ricordiamo che l'ultima pubblicazione, come album, risale al 2021 con Justice, mentre per il suo ultimo singolo dobbiamo ritornare al 2022 con Beautiful Love. Poi il mese scorso, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, Bieber dava sfogo a tutte le sue incertezze, quasi annullando oltre 20 anni di musica, tra cui cinque dischi di diamante e due Grammy.

La sindrome dell'impostore di Justin Bieber e le interviste passate

Nel post su Instagram, Bieber scriveva: "È da una vita che la gente mi dice wow, Justin, ti meriti tutte queste cose, quando io invece mi sono sempre sentito indegno di averle. Come se fosse tutto un inganno. Le persone che mi facevano i complimenti mi facevano sentire subdolo. Pensavo: ‘Non direbbero queste cose se solo conoscessero i miei pensieri, se solo sapessero quanto sono critico ed egoista'. Morale: se anche voi vi sentite così, benvenuti nel club". Un episodio che si può tradurre con un livello molto scarso di autostima da parte del cantante, associabile a quella che si definisce Sindrome dell'impostore. Un aspetto che con il passare del tempo, si era già mostrato nella sua carriera, per esempio nel 2021. Il cantante, intervistato da GQ, aveva sottolineato che "in questo ambiente c’è gente che sfrutta le tue insicurezze, usandole a proprio vantaggio. Sei un giovane arrabbiato che fa grandi sogni, ma vieni ingannato e diventi una persona che non vorresti essere. Ti svegli un giorno e capisci che hai rapporti incasinati e che sei infelice. Hai tutto il successo del mondo, eppure ti chiedi che valore ha tutto questo se dentro ti senti vuoto".

Dalla sindrome di Ramsay Hunt alla vendita del suo catalogo musicale

Una sensazione che sembra poter spiegare anche le ultime notizie su Justin Bieber, paparazzato in California, con un'evidente perdita di peso, e rilanciato dai tabloid di tutto il mondo. Ricordiamo che solo pochi anni fa, il 10 giugno 2022, Justin Bieber aveva annunciato di aver contratto la sindrome di Ramsay Hunt, una condizione derivata dalle conseguenze dell’infezione da virus Herpes Zoster che, nel caso della popstar canadese, ha provocato una paralisi unilaterale del viso. Una situazione che si sarebbe risolta mesi dopo, con l'artista che sarebbe riuscito anche a ritornare in Italia in concerto. Nello stesso periodo, dopo la cancellazione completa del Justice World Tour, il cantante aveva deciso di vendere parte del suo catalogo musicale alla Hipgnosis Songs Capital, per una cifra intorno ai 190 milioni di euro.

Le preghiere della moglie Hailey Baldwin e lo scontro con i paparazzi

Ma ritorniamo al presente. Dopo il periodo di assenza, anche dai social, legata all'arresto di Diddy, lo scorso mese il tabloid britannico Mirror riportava una testimonianza anonima della chiesa che frequenta la coppia, suggerendo uno stato di salute non dei migliori per il cantante. Infatti, come viene riportato da questa testimonianza, Bieber sarebbe in una una spirale pericolosa, maniacale e confusa, con comportamenti frenetici e incoerenti, mostrando una mancanza di consapevolezza riguardo al suo bisogno di aiuto. Da qui, la preghiera di Hailey Baldwin, che avrebbe chiesto supporto agli altri fedeli: "Solo Dio può aiutarlo in questo momento critico". E arriviamo alle scorse ore, quando ripreso dalle telecamere dei paparazzi, ha cercato di allontanarli mentre li accusava: "Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate". L'uomo, attualmente, è in California, a Palm Springs, per il Coachella. Nelle scorse ore, inoltre, Bieber si è dissociato, con una storia su Instagram, dal suo marchio di abbigliamento Drew House, creato insieme a Ryan Good: "Io, Justin Bieber, non ho più nulla a che fare con questo marchio. Drew House non rappresenta né me né la mia famiglia né la mia vita. Se siete con me, con il Justin Bieber umano, non sprecate soldi con Drew House".