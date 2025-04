Justin Bieber caccia via i paparazzi: “Pensate solo ai soldi”, la reazione del cantante preoccupa i fan

video suggerito

Justin Bieber versus paparazzi. In queste ore sui social circolano diversi video in cui il cantante, filmato a Palm Springs mentre era con alcuni amici, accusa i fotografi "di essere interessati solo ai soldi", per poi avvicinarsi a loro con fare minaccioso. Il motivo per cui in tanti stanno commentando le immagini è legato alle recenti notizie sulla salute mentale del cantante. Qualche giorno fa, infatti, sua moglie Hailey Bieber si era detta preoccupata per gli atteggiamenti che aveva assunto nelle ultime settimane.

Justin Bieber si scaglia contro i paparazzi: "Non vi importa niente degli esseri umani"

Justin Bieber si trovava a Palm Springs con alcuni amici in vista del festival musicale Coachella. È li che è stato intercettato da alcuni paparazzi, che lo hanno salutato mentre lo filmavano. Il cantante, però, ha reagito in modo duro: "No, quale buongiorno? Soldi, soldi, soldi, ecco l'unica cosa che vi interessa". Dopo essersi avvicinato a uno di loro, gli ha intimato di allontanarsi: "Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate". Su X i fan dell'artista sostengo che il suo comportamento sia legato al difficile momento che sta attraversando, manifestando preoccupazione per il suo benessere psicofisico.

Hailey Bieber e i fan preoccupati per la salute mentale di Justin Bieber

Lo sfogo del cantante arriva a meno di un mese dopo che in alcuni post condivisi sui social ammetteva di avere "problemi di rabbia" e addirittura di "odiarsi". Non solo, in diverse dirette pubblicate su Instagram non sembrava essere lucido, ma sotto effetto di sostanze stupefacenti. Stando a quanto riportato dal The Mirror, Bieber starebbe affrontando un periodo complesso che lo avrebbe portato a non dormire e non mangiare. La fonte aveva raccontato al sito americano che il 31enne si trova in uno "stato maniacale", tanto che sua moglie Hailey Bieber avrebbe chiesto di pregare per lui.