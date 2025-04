video suggerito

Justin Bieber piange la morte del nonno, l’addio su Instagram: “Non vedo l’ora di rivederti in paradiso” Justin Bieber con un post su Instagram ha detto addio al nonno, morto a 80 anni lo scorso giovedì. Il celebre cantante lo ha ricordato prima di sottolineare il suo dolore per la scomparsa. “Mi farà male. Mi mancherai per sempre”, ha scritto, poi ancora: “Non vedo l’ora di rivederti in paradiso”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con un post su Instagram pubblicato nelle ultime ore, Justin Bieber ha omaggiato il suo nonno Bruce Dale, morto lo scorso giovedì a 80 anni, scrivono i tabloid americani. Il celebre cantante, già vittima di un momento particolare, è stato colpito da un lutto che "ora fa male", ha dichiarato sui social. A corredo di una vecchia foto con il nonno, ha rivolto a lui parole d'affetto. Poi la frase: "Non vedo l'ora di rivederti presto in paradiso".

Le parole di Justin Bieber per il nonno

"Nonno, ho sempre preso tutti i tuoi soldi, lol. Ricordo che mi dicevi espressamente che la nonna ti dava una paghetta di 20 dollari per tutta la settimana": così comincia il messaggio social che Justin Bieber ha dedicato al suo nonno, morto giovedì scorso a 80 anni. "Ti convincevo sempre a spenderli per gli spuntini alla partita di hockey del venerdì sera", ha continuato ricordando che "A malincuore me li davi sempre". Parlando di lui ha elencato le merendine che gli comprava, e le urla "agli arbitri di serie B, Beatty, Fagon e Flanagan" che lo hanno sempre sopportato, ha scherzato. "Mio nonno non è stato timido nel fargli sapere che erano dei pezzi di me*da" ha continuato prima di rivolgergli parole d'affetto:

Non vedo l'ora di rivederti presto in paradiso. Fino ad allora so che starai guardando giù e probabilmente starai ancora disturbando Beatty o Fagon per aver mancato quella chiamata di cross check nell'angolo. Mi mancherai. Mi farà male, e mi siederò per ricordare tutti i momenti meravigliosi che abbiamo passato insieme.

Justin ha poi aggiunto un altro posto con un video di lui da bambino: "Ti amo nonno, ti amo e mi mancherai per sempre".

Come sta Justin Bieber dopo la rabbia contro i paparazzi

Non è un buon periodo per Justin Bieber che, stando ad alcune testimonianze e al racconto dei tabloid americani, starebbe affrontando un momento di profondo isolamento. A rompere il suo equilibrio è stato l'arresto di Diddy che ha svelato gli abusi di cui fu vittima da giovanissimo e la sindrome di Ramsay Hunt che ha contratto nel 2022. Justin Bieber poche settimane fa ha sbottato contro i paparazzi accusandoli di pensare soltanto ai soldi: "Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate", gli urlò contro. Da qui, la preghiera di Hailey Baldwin, che avrebbe chiesto supporto agli altri fedeli: "Solo Dio può aiutarlo in questo momento critico".