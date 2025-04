video suggerito

Tommaso Paradiso papà, è nata la prima figlia con Carolina Sansoni: "Benvenuta in questo pazzo mondo Anna" Tommaso Paradiso è diventato papà. Con un post pubblicato su Instagram, la compagna Carolina Sansoni ha annunciato la nascita della piccola Anna, la prima figlia avuta con il cantante. "Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l'ora di fare questo viaggio insieme", il messaggio.

A cura di Elisabetta Murina

Tommaso Paradiso è diventato papà. Il cantante, ex frontman dei The Giornalisti, e la compagna Carolina Sansoni hanno annunciato la nascita della loro prima figlia Anna. La bella notizia con un post pubblicato su Instagram nella mattina del 28 aprile. I due si sono conosciuti nel 2017 a una partita di calcio e da allora non si sono più lasciati.

L'annuncio della nascita della prima figlia

È stata Carolina Sansoni, con un post pubblicato su Instagram, ad annunciare la nascita della piccola Anna, la prima figlia con Tommaso Paradiso. "Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto", ha scritto la neo mamma sui social. Ad accompagnare il messaggio una tenera foto del cantante che stringe la figlia, appoggiata sulla sua pancia. "Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te", ha poi aggiunto. Tantissimi i messaggi di congratulazioni comparsi sotto il post, come quello di Emma Marrone: "Auguri ragazzi, sono emozionata per voi".

L'amore tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio e tra loro la scintilla è scoppiata subito. Alla compagna, mamma di sua figlia, il cantante ha dedicato il brano Questa stupida canzone d'amore, diventato un successo. Sansoni è una imprenditrice di professione, fondatrice di Talkin Pills che, come si legge su Linkedin, è "un'agenzia creativa e un canale media dedicati al mondo del lavoro e a chi ne fa parte". I due vivono insieme Giumicino e hanno costruito negli anni il loro equilibrio. "Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport". aveva raccontato il cantante.