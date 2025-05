video suggerito

Alice e Asia D'Amato in lacrime: "Papà ci ha chiamate due ore prima di morire, ci è caduto il mondo addosso" Alice e Asia D'Amato sono state ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 10 maggio. Le sorelle ginnaste hanno parlato del legame che le unisce e di quello che hanno con la loro famiglia, ricordando il dolore per la scomparsa del padre Massimo.

Alice e Asia D'Amato sono state ospiti di Verissimo nella puntata in onda sabato 10 maggio. Le sorelle hanno parlato della loro famiglia senza nascondere il dolore per la scomparsa del padre Massimo, venuto a mancare nel 2022 dopo una lunga malattia, e del forte legame che hanno con la mamma Elena. Le due hanno poi ricordato i sacrifici che hanno fatto per diventare due ginnaste di successo e l'importanza del supporto reciproco.

Alice e Asia D'Amato: "Lasciare la nostra famiglia a dieci anni è stato devastante"

"Siamo una cosa sola". Alice e Asia D'Amato hanno descritto così il loro rapporto a Silvia Toffanin. Le due hanno spiegato che per raggiungere i successi sportivi hanno dovuto faticare tanto, ma che non si sono mai pentite del loro percorso: "Abbiamo fatto tanti sacrifici ma li rifaremmo altre mille volte". Con Asia che ha aggiunto: "Allontanarsi dalla famiglia è stato difficile, ma in due ci siamo date una mano a vicenda". E Alice: "Lasciare la famiglia a dieci anni è stato devastante". Entrambe hanno sempre avuto un ottimo rapporto con la mamma Elena:

Ci è stata vicino in qualsiasi momento e se siamo qui oggi è grazie a lei. È lei che ci ha spinto verso questo sogno, ci è stata dietro fin dall'inizio. Lei veniva a Brescia ogni volta che ne avevamo bisogno, quindi un grazie enorme va a lei. L'amore che proviamo nei suoi confronti è qualcosa di troppo grande.

Alice e Asia D'Amato sulla scomparsa del padre: "Stiamo cercando di andare avanti anche per lui"

Le ginnaste hanno poi ricordato il papà. "C'è sempre stato. Anche quando stava male cercava di venire alle nostre gare, quando non ha più potuto si arrabbiava perché diceva di volerci vivere – ha spiegato Asia – Quando è venuto a mancare ci è caduto il mondo addosso. È grazie alla ginnastica se siamo andate avanti. Siamo entrate in palestra come sfogo, ci ha fatto distaccare da questa situazione. Una cosa del genere non la supererai mai, ma siamo andate avanti anche per lui". Alice ha raccontato di quanto il loro legame si fosse intensificato nell'ultimo periodo: "Quando si è ammalato gli abbiamo fatto sentire tutta la nostra vicinanza. La nostra paura era di tornare la domenica da Brescia e di non rivederlo più". Asia ha poi ricordato le sue ultime parole:

Ci ha chiamate due ore prima di morire, eravamo in autostrada verso Genova. Ci ha detto che ci amava tantissimo, che era orgoglioso di quello che stavamo facendo e che lui ci sarà sempre. Ogni volta che siamo in quel tratto di autostrada ci ricordiamo l'esatto punto in cui ci ha detto queste parole.