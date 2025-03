video suggerito

Alice D’Amato in lacrime, la gemella Asia: “Papà si sta perdendo tante cose. Spero sia fiero di noi” Le gemelle D’Amato, Alice e Asia, stelle assolute della Ginnastica sono state protagoniste ad Ancona, dove hanno parlato anche del loro momento personale. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alice e Asia D'Amato sono tornate alle gare ad Ancona, nella seconda tappa della Serie A 2024-2025. Alice è la campionessa olimpica alla trave di Parigi 2024. Asia in Francia non ci andò, purtroppo, a causa di un serio infortunio. Le due gemelle sono state naturalmente protagoniste. Dopo hanno parlato del loro momento personale e lo hanno fatto con il cuore in mano.

"Essere qui per me è la vittoria più grande"

Sono tornate alle gare dopo tanto tempo, era un rientro molto atteso. Le gemelle D'Amato hanno rilasciato un'intervista a OASport nella quale hanno riferito delle difficoltà che hanno dovuto affrontare negli ultimi mesi. L'inviata avrebbe voluto parlare per prima con la campionessa olimpica, che però non è riuscita a trattenere le lacrime. Ha preso la parola così Asia D'Amato, che ha parlato del ritorno alle gare e delle loro difficoltà: "È stato un rientro splendido, perché venivo da un periodo complicato parecchio. Ne ho subite di ogni veramente. Mettere piede qui, partecipare a una gara è una grande vittoria. Sono contenta di come sto reagendo e di come sto continuando dopo il mio infortunio. Essere qui per me è la vittoria più grande, non potevo desiderare altro. Mi sono goduta il momento. Mi sono state vicine parecchie persone e le ringraziato tanto. Senza di loro non sarei qui".

Asia D'Amato, 5 volte campionessa europea e medaglia d'argento ai Mondiali.

Le lacrime della campionessa olimpica

Poi è toccato alla campionessa olimpica, che a Parigi ha vinto anche un argento a squadre: "Questo è un periodo difficilissimo per me". Alice D'Amico si commuove, poi torna a parlare: "Scusate, spero di uscirne, come ne sono uscita tante altre volte ed è un mio obiettivo. Voglio farcela, c’è tanto da lavorare, da ricominciare, ma voglio farcela".

Alice D'Amato campionessa olimpica nella trave a Parigi 2024, argento nella gara a squadre.

Asia D'Amico ricorda il papà: "Spero sia fiero di noi"

L'intervista è stata chiusa da Asia D'Amico, che ha ricordato il loro papà, venuto a mancare qualche anno fa, e che entrambe ricordarono nel momento dell'oro olimpico: "Spero che papà sia fiero di noi. Si sta perdendo un sacco di cose. Forse tutto questo lo abbiamo subito. Papà ci ha insegnato a lottare, ci mettiamo tutto. Abbiamo passato un periodo complicato, ma vogliamo rimetterci in piedi. Anche il posto olimpico non è stato facile".