Elisabetta Caporale: “Non volevo insultare Pilato. Poi ho cercato il mio nome e ho scoperto l’odio”

Elisabetta Caporale ha alle spalle una lunga carriera da giornalista sportiva: ha intervistato i più grandi della storia dello sport come Usain Bolt, che con il suo carattere ha rotto tutte le etichette della mixed zone, a Michael Phelps con le sue oltre 20 medaglie d'oro. È stata uno dei volti italiani anche delle Olimpiadi di Parigi 2024 dove però si è ritrovata al centro di una bufera social come mai prima d'ora, scatenata dalla discussa intervista a Benedetta Pilato dopo il quarto posto nella finale dei 100 rana.

La nuotatrice italiana è scoppiata a piangere perché nonostante la sconfitta quello era il giorno più bello. Aveva vissuto tante difficoltà ed era felice di essere arrivata a un solo centesimo dalla medaglia di bronzo. Proprio quelle parole, accompagnate dal commento in studio di Elisa Di Francisca, hanno fatto scoppiare una polemica che ha travolto Caporale facendole vivere dei momenti davvero complicati. Ha ricordato l'accaduto al podcast Sportiva-Mente, condotto dai nuotatori olimpici italiani Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo.

Caporale travolta da commenti d'odio dopo l'intervista a Pilato

Per Caporale era un'intervista come un'altra fatta a una nuotatrice che era arrivata a un soffio dalla medaglia di bronzo olimpica. Pilato è scoppiata a piangere dalla gioia per il quarto posto e la giornalista ha chiesto spiegazioni con un "Ma veramente?" che non è stato accolto molto bene dal pubblico. Mai si sarebbe aspettata tutto ciò che è accaduto nelle ore successive: "È stato difficilissimo. Sono rimasta veramente scioccata dall'odio diffuso, violento. Io l'ho scoperto perché una mia collega la mattina mi ha scritto un whatsapp dicendomi ‘Comunque sia sto con te'. Ho digitato il mio nome, Olimpiadi, e ho scoperto che la gente in quel momento mi stava odiando". Per molti spettatori la domanda è stata inopportuna, specialmente in un momento così delicato per l'atleta azzurra.

Nel corso del podcast la giornalista Rai ha raccontato com'è andata e quali erano le sue reali intenzioni: "Benedetta era uscita dall'acqua dopo aver perso la medaglia per un centesimo, può capitare e i quarti posti sono onorevolisismi, c'era molta attesa nei suoi confronti. Era arrivata estremamente gioiosa per questo quarto posto, ho avuto la sensazione che fosse un po'm troppo quindi le ho chiesto ‘Ma davvero sei così felice?' Non volevo assolutamente insultarla, mi ha spiegato che veniva da un momento molto difficile e che un quarto posto la rendeva comunque felice".

@erclab_ilritorno Risposta a @alessiocava4 Elisa Di Francisca non si capacita dell'intervista di Benedetta Pilato dove dice che è contentissima dopo aver mancato il podio di un decimo Seguite anche @Riserva Er Clab 👈 👈 👈 #olimpiadi #raisport #parigi2024 ♬ suono originale – erclab_ilritorno

La reazione di Di Francisca

Ad alimentare la polemica c'è stata poi la reazione in studio di Di Francisca, scelta come opinionista per le Olimpiadi di Parigi 2024. L'ex campionessa del fioretto, senza peli sulla lingua, si è fatta scappare una risata dopo le parole di Pilato aggiungendo "Non mi far parlare, non so se ci fa o ci è. È surreale". Caporale non aveva ascoltato quel commento che ha fatto precipitare la situazione: "La mia sfortuna è stata che la mia intervista è stata riproposta in studio e altre persone hanno detto altre cose. Quando ho scoperto quello che stava succedendo sui social ho scritto a Benedetta dicendole che non sapevo che erano stati fatti i commenti in studio, non mi sembrava di aver fatto niente di strano. Mi ha detto che non c'entravo niente e questo comunque mi ha rassicurato perché era la cosa che mi sarebbe dispiaciuta di più".

Pilato ha mandato un messaggio alla giornalista per tranquillizzarla, ma l'inviata RAI ha avuto difficoltà a gestire la situazione. Le Olimpiadi non erano ancora finite e dopo l'ondata di odio social doveva tornare a lavorare: "Non è stato facile gestire questa cosa. Il giorno dopo dovevo andare a fare le interviste alla marcia ove tra l'altro Stano è arrivato quarto per un secondo dal podio, tre secondi dalla medaglia d'oro. Era rammaricato ma soddisfatto perché aveva avuto un infortunio grave e aveva avuto poco tempo per prepararsi. La mattina molto presto ho detto ‘Adesso devo fare un'altra intervista a un altro atleta, sii te stessa e fai come al solito'. È durata un attimo però c'è stata questa cosa e non ho problemi ad ammetterlo".