Simone Biles confessa: “Stavo morendo in questi giorni. L’esperienza più spaventosa della mia vita”

La pluricampionessa di ginnasta, Simone Biles ha pubblicato una storia tanto sconcertante quanto intrisa di mistero: un paio di foto con un braccialetto di ricovero al polso, un monitor per il controllo della frequenza cardiaca e poche parole: “Vi spiegherò prima o poi.”

Simone Biles ha pubblicato una storia shock sul proprio profilo Instagram dove ha confermato di aver rischiato la vita nei giorni scorsi, a causa di un problema di salute che l'ha scossa profondamente: pur non entrando nei dettagli del problema, la campionessa americana ha mostrato un braccialetto di ricovero e una apparecchiatura per il controllo della frequenza cardiaca: "Una delle esperienze più spaventose della mia vita", ha poi scritto sulle foto pubblicate.

Il messaggio social di Simone Bile: "Morire non era nella lista di questa settimana"

Qualcosa di assolutamente sconvolgente ha scosso il fine settimana di Simone Bales, che ha condiviso sabato 6 giugno 2026 una serie di storie su Instagram in cui racconta di aver vissuto una grave emergenza medica nei giorni precedenti, descrivendola come una delle esperienze più spaventose della sua vita. Nel post, accompagnata da una foto del suo braccio con diversi braccialetti ospedalieri bianchi e rossi su cui ha riportato testualmente: "Di solito non condivido cose del genere perché tengo molto alla mia privacy con i tempi che corrono. Ma quasi morire non era sicuramente sulla mia lista questa settimana…. È stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa, soprattutto perché Jonathan era a Indianapolis per gli allenamenti".

La storia pubblicata da Biles con il braccialetto ospedaliero del ricovero

Una situazione a dir poco allarmante che ha subito destato preoccupazione e innescato il tam-tam sia tra i fan, i follower e i tifosi della pluricampionessa di ginnastica, sia da parte dei giornalisti che hanno provato, invano, a entrare nel merito della situazione. "Vi spiegherò prima o poi." ha lasciato ancora scritto Biles, "Un grande ringraziamento va al mio cerchio più stretto che mi ha contattato, si è fatto sentire ed è venuto a trovarmi e mi ha mandato fiori. Vi voglio bene ragazzi".

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Biles pubblica, la traccia del battito cardiaco. Che fa supporre un malessere du natura cardiaca

Cosa si sa sul malessere denunciato sui social da Simone Biles

Al momento attuale, né Biles né il suo entourage hanno rivelato la natura esatta dell’emergenza medica denunciata sui social. Nessuno è riuscito a superare la barriera di privacy attorno a una delle atlete più amate e vincenti al mondo, in gradi di conquistare 11 medaglie olimpiche e 30 ai campionati del mondo, senza poter aggiungere dettagli clinici. Gli unici elementi forniti dalla stessa Biles, che si deducono dalla storia social, sono il ricovero in ospedale e il rischio corso in assenza del marito, Jonathan Owens, impegnato negli allenamenti a Indianapolis.